A- A+

Futebol Atlético-MG x Lanús: confira escalações e onde assistir final da Sul-Americana Galo encara o time argentino neste sábado (22), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Pela terceira vez na história, o Atlético-MG enfrentará o Lanús, da Argentina, em uma final continental. Nas outras duas, o Galo foi o vencedor. Para manter o retrospecto favorável e engatar o “hat-trick” de taças perante o adversário, os brasileiros precisam derrotar os argentinos neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela decisão da Copa Sul-Americana.





Histórico

Em 1997, o Atlético encarou o Lanús na final da Copa Conmebol. No encontro da ida, disputado na Argentina, o Galo saiu atrás do placar, após gol de Ibagaza, mas a reação foi em grande estilo. Com bolas na rede de Valdir, Hernane, Bruno e Serrizela (contra), os brasileiros golearam por 4x1.

Na volta, no Mineirão, o Atlético precisou apenas de um empate em 1x1 para ficar com a taça. O gol do Galo foi de Jorginho, enquanto Trimarchi fez para o Lanús.

O segundo encontro foi em 2014, na decisão da Recopa Sul-Americana. O Atlético-MG, campeão da Libertadores da América de 2013, pegou o Lanús, ganhador da Sul-Americana do mesmo ano.

No estádio La Fortaleza, casa do Lanús, o Atlético venceu por 1x0, gol de Diego Tardelli. Na volta, no Mineirão, o Lanús ganhou por 3x2 no tempo normal. Tardelli, novamente, e Maicossuel marcaram para os mandantes. Ayala, Silva e Acosta fizeram para os visitantes.

A decisão foi para a prorrogação e o Atlético virou o jogo com gols contra de Ayala e Gómez, garantindo o título da Recopa.

Topo

Caso seja campeão novamente, o Atlético-MG também fará com que o treinador do clube, Jorge Sampaoli, seja o único comandante a ser bicampeão da Copa Sul-Americana. O argentino também venceu a competição em 2011, pela Universidad de Chile.

Já o atacante Rony pode se tornar o primeiro brasileiro bicampeão dos dois principais torneios continentais da América do Sul. O jogador venceu por duas vezes a Libertadores (2020 e 2021), pelo Palmeiras, e uma vez a Sula, em 2018, pelo Athletico.

O confronto também tem gosto especial para o atacante Hulk. Pelo Atlético, o jogador já conquistou títulos estaduais e nacionais, a exemplo do Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. No currículo, porém, ainda falta uma conquista internacional. Em 2024, ele bateu na trave ao ser vice-campeão da Libertadores, perdendo na decisão para o Botafogo.

“É o jogo de nossas vidas. Posso dizer até que é o mais importante desde que eu cheguei aqui no Galo, junto com a final da Libertadores, que a gente perdeu. Eu, mais do que ninguém, não quero que isso (derrota) se repita. Se tiver que deixar a vida lá dentro, a gente vai deixar”, afirmou o atacante.

Ficha técnica

Atlético-MG



Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Alexsander e Arana; Bernard (Scarpa), Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli

Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Maurício Pellegrino.

Local: Defensores del Chaco (Assunção/PAR)

Horário: 17h

Árbitro: Piero Maza (CHI). Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI).

VAR: Juan Lara (CHI)

Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming)

Veja também