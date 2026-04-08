Atlético Mineiro e Galo da Madrugada entram em acordo e encerram disputa judicial por marca
Acordo reconhece direitos mútuos e encerra ação judicial movida pelo clube mineiro
O Atlético Mineiro e o bloco carnavalesco Galo da Madrugada finalmente entraram em acordo. As duas instituições encerraram a ação judicial que tramitava na Justiça Federal do Rio de Janeiro, definindo como cada "Galo" pode cantar em seu próprio território.
Segundo a nota oficial publicada pelo clube mineiro, o ajuste "reconhece os direitos marcários de ambas as partes e estabelece compromissos recíprocos para a convivência harmônica das marcas".
Pelo acerto, as fronteiras ficaram bem definidas: o Galo da Madrugada mantém todos os direitos sobre a marca "Galo Folia" e se compromete a não entrar no campo das atividades esportivas.
Já o Atlético se comprometeu a não questionar os registros atuais do bloco, nem se opor a novos pedidos da agremiação nas áreas de cultura e entretenimento, além de garantir que não irá registrar o tema "Galo" em eventos carnavalescos.
Entenda a polêmica
A "briga de galos" teve inicio em janeiro deste ano, quando o clube mineiro acionou a Justiça para tentar anular registros do bloco pernambucano no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), alegando exclusividade sobre o apelido.
A ofensiva causou barulho no Recife, visto que o gigante pernambucano reina nas ruas desde 1978. Com o aperto de mãos, o processo foi extinto e as instituições fizeram questão de ressaltar o "o espírito colaborativo na condução das tratativas e o respeito mútuo que existe entre as duas instituições".
Agora, portanto, a paz está selada: um galo comanda a bola e o outro, o frevo.
O Atlético e o Galo da Madrugada informam que celebraram um acordo para encerrar a ação judicial que tinha curso perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro.— Atlético (@Atletico) April 7, 2026
