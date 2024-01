A- A+

Futebol Espanhol Atlético vence Real Madrid na prorrogação e vai às quartas da Copa do Rei; Barça também avança Colchoneros revidam eliminação sofrida pelos Merengues na Supercopa da Espanha

O Atlético de Madrid se classificou para as quartas de final da Copa do Rei ao vencer nesta quinta-feira (18) o Real Madrid por 4 a 2 na prorrogação, se vingando da recente derrota sofrida nas semifinais da Supercopa da Espanha.

Um gol de Samuel Lino colocou o Atlético na frente (39'), mas Jan Oblak marcou contra pouco antes do intervalo (45'+1) deixando tudo igual.

No segundo tempo, Álvaro Morata fez 2 a 1 para o 'Atleti' (57') e Joselu voltou a empatar na reta final (82') mandando o jogo para a prorrogação, na qual o francês Antoine Griezmann (100') e Rodrigo Riquelme (119') garantiram a classificação para os 'colchoneros'.

O gol foi a cereja do bolo para o francês, que no início da partida havia sido homenageado ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid, agora com 175 gols.

"Os rapazes deram o seu coração, interpretamos o jogo muito bem e conseguimos uma vitória muito importante", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone.

Os 'rojiblancos' conseguiram assim eliminar o atual campeão da Copa do Rei e compensar a dura derrota por 5 a 3 sofrida há uma semana na semifinal da Supercopa da Espanha diante do grande rival.

O Real Madrid manteve a sua maldição particular no Metropolitano, onde sofreu as duas únicas derrotas desta temporada.

"Eles deram tudo de si. Não tenho do que reclamar", disse o treinador merengue, Carlo Ancelotti, após o jogo.

- Atlético abre o placar -

O Atlético entrou em campo com intensidade diante de sua torcida, pressionando a saída de bola do Real Madrid, que multiplicava os passes longos para Vinicius, Rodrygo e Jude Bellingham para tentar superar o assédio dos anfitriões.

O inglês teve a chance de colocar sua equipe na frente com um disparo que acertou a trave (5').

O Real Madrid foi aos poucos afastando a pressão do Atlético com contra-ataques rápidos.

Oblak brilhou ao defender um chute praticamente à queima-roupa de seu companheiro José María Giménez ao tentar afastar e voltou a aparecer ao defender um disparo de Vini Jr. que havia recuperado o rebote (20').

Os 'rojiblancos' tentaram responder aos ataques 'merengues' com outras transições rápidas, transformando a partida numa troca de golpes em qual o Atlético acabou aproveitando.

Rodrigo de Paul colocou a bola na área, Antonio Rüdiger desviou mal e a bola sobrou para Lino que chutou na saída de Andriy Lunin (39').

O Atlético estava na frente, mas nos acréscimos do primeiro tempo, Oblak saiu do gol e desviou mal uma bola na área, que foi parar na própria baliza (45'+1).

A partida seguiu o mesmo roteiro após o intervalo com os dois times tentando pressionar a saída do adversário, mas o Atlético foi o primeiro a encontrar o gol.

- Griezmann brilha -

Morata aproveitou uma bola perdida após um cruzamento para a área colocando o time 'rojiblanco' novamente na frente no placar (57').

Com a vantagem, o Atlético recuou, facilitando a chegada do Real Madrid, que partiu em busca do empate.

Rodrygo deu um aviso com um chute na trave (76') e logo depois Joselu, que havia acabado de entrar no lugar de Rodrygo (80'), desviou de cabeça um passe de Bellingham sozinho na segunda trave para deixar tudo igual (82') e levar o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, Griezmann desempatou quase sem ângulo, após avançar em velocidade (100').

O Real Madrid partiu com tudo em busca do empate, mas só serviu para Rodrigo Riquelme aproveitar os espaços deixados e marcar o quarto gol, garantindo a classificação (119').

"Poderíamos ter feito melhor quando o jogo estava empatado. Tivemos o controle, não precisávamos forçar as jogadas e fizemos isso. Essa foi a chave", lamentou Ancelotti.

- Barça sofre mas se classifica -

Mais cedo o Barcelona levou um susto diante do Unionistas de Salamanca, mas acabou se classificando para as quartas de final da Copa do Rei ao vencer o modesto time da terceira divisão espanhola de virada por 3 a 1.

Os donos da casa abriram o placar com um belo chute de primeira de Álvaro Gómez (31'), mas quase no intervalo Ferran Torres empatou para o Barça (45').

No segundo tempo Jules Koundé fez 2 a 1 (69') e Alejandro Balde fechou o placar, garantindo a classificação para os 'blaugranas' (73').

"Sofremos. O gol deles foi um golaço e dificultou as coisas para nós. Mas a equipe ganhou confiança e moral", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, na coletiva de imprensa.

Veja também

Clássico das Multidões Clássico das Multidões dos tabus: Sport nunca venceu na Arena e Santa tem três anos de jejum