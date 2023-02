A- A+

Derby de Madrid Atlético visita Real em clássico decisivo no Espanhol; saiba onde assistir e confira escalações Confronto é marcado por ampla vantagem dos Merengues

O Real Madrid recebe no sábado (25) o Atlético de Madrid em um clássico decisivo pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, antes de o time merengue encarar o Barcelona na Copa do Rei. A bola rola a partir das 14h30 e terá transmissão da ESPN.

O Real não poderá se dar ao luxo de tropeçar, já que está em segundo na tabela com oito pontos atrás do Barça, que no domingo visita o Almería.

O time chega para o clássico motivado pela espetacular vitória por 5 a 2 de virada na última terça-feira sobre o Liverpool em Anfield, na ida das oitavas de final da Champions.

"A equipe mostrou que está melhorando, que chegou depois a fevereiro em um bom nível, quando é preciso estar no topo", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, depois do jogo contra os 'Reds'.

Uma nova vitória sobre o Atlético permitiria ao time merengue continuar sua perseguição ao Barcelona, antes de enfrentar os catalães na semana que vem na ida das semifinais da Copa do Rei.

Os madridistas voltarão a depositar suas esperanças na dupla formada por Vinícius Júnior e Karim Benzema, autores de quatro dos cinco gols contra o Liverpool.

"Vinícius hoje, na minha opinião pessoal, é o jogador mais decisivo do futebol mundial", elogiou Ancelotti.

Por outro lado, o Real Madrid não poderá contar com Rodrygo e David Alaba, que sofreram lesões musculares na Inglaterra.

Já o Atlético, que vem de seis jogos sem derrota (quatro vitórias e dois empates), busca manter a sequência positiva para continuar na zona de classificação para a Champions.

No entanto, o time 'colchonero' terá que contornar ausência do volante argentino Rodrigo De Paul, lesionado, enquanto o belga Yannick Carrasco e o holandês Memphis Depay são dúvida.

Prováveis escalações

Real Madrid - Técnico: Carlo Ancelloti

Courtois; Nacho, Rudiger, Militão e Carvajal; Camavinga, Modric e Valverde; Vini Jr, Benzema e Asensio

Atlético de Madrid - Técnico: Diego Simeone

Oblak; Molina, Savic, Gimenez e Reinildo; Kondogbia, Koke, Llorente e Correa; Griezmann e Morata

Onde assistir: ESPN

Horário: 14h30

Local: Estádio Santiago Bernabéu / Madrid / Espanha

Árbitro: Gil Manzano

Veja também

Futebol Auxiliar destaca empenho de reservas e lamenta erro da arbitragem em segundo gol do Fortaleza