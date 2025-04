A- A+

Esportes Universitários Atletismo universitário movimenta os JUPs 2025 Competição será realizada no Parque Santos Dumont, no Recife, e classificará atletas para as seletivas dos JUBs

A Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (FAPE) anunciou a realização da competição de Atletismo dos 72º Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs), que acontecerá nos dias 3 e 4 de maio, a partir das 7h, na pista do Parque Santos Dumont, no bairro de Setúbal, no Recife. O evento será classificatório para os JUBs Seletivas 2025, promovendo os melhores desempenhos do estado ao cenário nacional.

As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de abril por meio do Sistema de Eventos da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), disponível no site www.cbdu.org.br. Até essa mesma data, os representantes das instituições também devem enviar o Mapa de Provas, com a relação dos atletas e suas respectivas provas, para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (81) 99968-1853.

Poderão participar universitários nascidos entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2009. Cada instituição poderá inscrever até 15 atletas por naipe, sendo permitido o acréscimo de até dois atletas fora do limite etário, conforme previsto no regulamento nacional.

Competição de Atletismo dos 72º Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) - Divulgação

Serão pré-convocados para os JUBs Seletivas 2025 os campeões de cada prova que atingirem os índices técnicos estipulados pela CBDU. Caso a competição tenha atletas fora do limite de idade permitido, serão considerados os dois melhores índices técnicos, com base nos resultados dos JUBs Brasília 2024. Os índices detalhados para cada prova — como os 11”50 nos 100m rasos masculino ou os 1,80m no salto em altura — já estão definidos e fazem parte do regulamento da seletiva.

Além das exigências técnicas, os atletas deverão apresentar termo de responsabilidade até o dia da competição, diretamente ao delegado da FAPE. A lista completa das provas e os critérios de convocação estão disponíveis no regulamento oficial divulgado pela Federação.

Mais informações podem ser acessadas pelo site oficial da FAPE: www.fape.org.br.

Veja também