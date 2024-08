A- A+

Olimpíadas 2024 Atletismo: brasileiros fazem seu melhor tempo da temporada, mas ficam fora da final do 4x400m Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Douglas Hernandes Mendes e Matheus Lima terminaram a segunda bateria na quinta colocação com 3min00s95

A equipe brasileira do revezamento 4x400m masculino conseguiu seu melhor tempo na temporada nesta sexta-feira (9) nos Jogos Olímpicos de Paris, mas o resultado foi insuficiente para levar o time à final da prova.



Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Douglas Hernandes Mendes e Matheus Lima terminaram a segunda bateria na quinta colocação com 3min00s95.

O Brasil parou na fase classificatória do revezamento 4x400m masculino.



A equipe formada por Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Douglas Mendes e Matheus Lima terminou na sexta posição da bateria, com o tempo de 3m00s95. Essa foi a melhor marca da temporada.



Para se classificar diretamente, os brasileiros teriam que ficar entre os três primeiros. Também avançaram à final os dois melhores tempos dentre os que não chegaram na frente nas baterias. Quem ficou com a segunda e última vaga por tempo foi a equipe da Zâmbia, com 3min00s08.



O Brasil estava em sexto lugar após Lucas Carvalho abrir a prova com 45s53. Vilar correu em 45s33 e deixou a equipe na oitava colocação. Mendes ganhou uma posição após cumprir seus 400m em 45s39, e Lima fechou com 44s70, no quinto lugar próximo da vaga.

Os italianos, que terminaram em terceiro na bateria e estão na final, foram 69 centésimos mais rápidos do que os brasileiros.



Lucas Carvalho foi o único a disputar a prova individual dos 400m rasos. Fez 45s85 nas eliminatórias e 46s25 na repescagem sem conseguir vaga na semifinal.

