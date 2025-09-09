Ter, 09 de Setembro

Inusitado

Ator de "As branquelas" posta foto com boné do Atlético-MG e agita torcedores nas redes sociais

'Estou trocando de time. Galoucura uma vez, até morrer', escreveu Marlon Wayans na legenda

Marlon Wayans, ator de "As Branquelas"Marlon Wayans, ator de "As Branquelas" - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Marlon Wayans, astro de comédias de sucesso como "Todo Mundo em Pânico" e "As Branquelas", agitou a torcida do Atlético-MG, na última segunda-feira (9), nas redes sociais. O americano publicou uma foto usando um boné com o escudo do clube mineiro e afirmou estar trocando de clube na legenda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Marlon Wayans (@marlonwayans)


 

"Estou trocando de equipes. Galocura uma vez até morrer", escreveu Marlon Wayans nas redes sociais.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez em que Marlon Wayans apareceu com um acessório do Atlético-MG. Em março de 2025, o ator esteve em Belo Horizonte e também usou o que parece ser o mesmo boné.

A publicação deixou os torcedores do Atlético-MG agitados nos comentários. Um internauta chamou o ator para assistir à estreia de Jorge Sampaoli no dia 14 de setembro, na Arena MRV. O perfil oficial do Galo também entrou na onda e comentou que todo mundo é Atleticano.

