Automobilismo Ator que contracenou com Brad Pitt em "F-1: O Filme" se torna embaixador global da modalidade Parceria da modalidade com o ator Damson Idris foi anunciada nesta quarta-feira (25)

Defensor apaixonado da Fórmula 1 após ter treinado muito para contracenar com Brad Pitt no aclamado F-1: O Filme, o ator Damson Idris foi anunciado nesta quarta-feira o novo embaixador global da modalidade.

"É com grande prazer que dou as boas-vindas oficiais a Damson Idris à família da Fórmula 1", disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da F-1, após o lançamento da campanha "All To Drive For" da F-1.

"Após seu papel de destaque em F-1: O Filme , que fez história nas bilheterias e ajudou a levar nosso esporte a novos públicos, ele se junta a nós como embaixador global da marca", oficializou o dirigente.

Domenicalli explicou que a parceria "une a influência cultural e criativa de Idris e seu poder de contar histórias à plataforma global da F-1", com o intuito de criar momentos que repercutem dentro e fora das pistas para preencher a lacuna entre o entretenimento global e o mundo do automobilismo.

"Na Fórmula 1, prezamos pela autenticidade, e Damson é apaixonado pelo esporte e compartilha nossa visão de crescimento Por isso, é fantástico que possamos continuar trabalhando com ele. Com sua incrível plataforma e posição no setor de entretenimento e estilo de vida, juntos, vamos expandir os limites de como alcançamos os fãs", completou Domenicali.

'F-1: O Filme' arrecadou mais de U$ 630 milhões nas bilheterias e se tornou o filme esportivo de maior sucesso de todos os tempos.

A atuação de Idris ao lado de Brad Pitt cativou o público com o personagem Joshua Pearce, piloto em ascensão em equipe fictícia inserida no paddock. O ator celebra a nova parceria.

"Sempre me senti atraído por espaços onde cultura, desempenho e precisão se encontram, e a Fórmula 1 está bem no centro disso. Eu já tinha um enorme respeito por isso antes de fazer o filme, mas me aproximar desse universo me proporcionou uma compreensão real da inovação, da paixão e da intensidade por trás de tudo, e do nível de elite em que os pilotos atuam", disse.

E agradeceu pela oportunidade. "Estou genuinamente empolgado em assumir este papel como embaixador global. Fazer parte deste mundo agora significa muito para mim, e tenho orgulho de representar algo que inspira e conecta pessoas em todo o mundo."

