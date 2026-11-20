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TÊNIS ATP vai distribuir mais de US$ 350 milhões em premiações e bônus a partir de 2028 O montante global chegará a 500 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) ao incluir os valores pagos pelos quatro torneios de Grand Slam

Os jogadores do circuito da ATP dividirão mais de 350 milhões de dólares (1,9 bilhão na cotação atual) em prêmios e bônus a partir de 2028, anunciou o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, nesta sexta-feira (20), em Turim, durante o ATP Finals.

Esse montante global chegará a 500 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) ao incluir os valores pagos pelos quatro torneios de Grand Slam.

Segundo as projeções da ATP, os jogadores que integram o Top 100 mundial receberão pelo menos 1,1 milhão de dólares (R$ 6,5 milhões), o que representa um aumento de 39% em relação a 2025; os do Top 175, 450 mil dólares (R$ 2,6 milhões) - um incremento de 47% —; e os do Top 250, 250 mil dólares (R$ 1,4 milhões), o que significa um salto de 67%.

A ATP também estabeleceu um 'Bonus Pool', um fundo de 50 milhões de dólares (297,4 milhões) contra os 21,5 milhões atuais (R$ 127,9 milhões) a ser distribuído entre os jogadores que mais se destacarem nos torneios Masters 1000.

"O que fazemos com esse fundo de 50 milhões, que se concentra nos quatro ou oito melhores jogadores, é direcionar esse valor para aqueles que chegam às fases finais das chaves, às semifinais e finais. Na verdade, são eles que realizam o trabalho adicional, o esforço extra, e que passam mais dias nesses torneios", explicou Gaudenzi.

"Por outro lado, há um investimento sem precedentes, de 25 milhões de dólares (R$ 148,7 milhões), que permite destinar 100 mil dólares [R$ 595 mil] a todos os jogadores, algo que será importante para aqueles situados entre a 100ª e a 250ª posição no ranking mundial", acrescentou.





Os anúncios da ATP afetam também o calendário e o sistema de cálculo do ranking da ATP, que atualmente permite aos jogadores substituir três resultados ruins em torneios Masters 1000 (os mais importantes do circuito, atrás apenas dos Grand Slams) por resultados melhores obtidos em torneios de categoria inferior (ATP 250 ou 500).

Essa possibilidade deixará de existir, visando reduzir a tentação de compensar uma eliminação precoce em um Masters 1000 com uma inscrição de última hora em um ATP 250 ou 500, o que sobrecarrega o calendário de jogadores já submetidos a uma sequência muito intensa de torneios entre janeiro e novembro.

"O que esperamos com isso", explicou Gaudenzi "é que os jogadores foquem na qualidade [dos torneios] em vez da quantidade. Se queremos alcançar nosso objetivo de ter um período sem competições mais longo, para permitir que os jogadores se recuperem, é preciso reduzir o número de torneios".

O calendário da temporada de 2028, na qual o número de torneios ATP 250 (atualmente 28) deve diminuir ainda mais, será divulgado no início de 2027, informou a ATP.

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