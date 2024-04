Através de carta, Allan Aal agradece oportunidade e diz que vai seguir na torcida pelo Náutico

A- A+

Demitido pela diretoria do Náutico logo após o revés sofrido para o Sport, no último sábado (30), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, o técnico Allan Aal se despediu do torcedor alvirrubro através de carta enviada por sua assessoria de comunicação. Ele agradeceu a oportunidade de trabalhar no clube e disse que seguirá na torcida pelo sucesso do Timbu.

De acordo com o treinador, "mesmo com todas as dificuldades, os números comprovam que executamos bem o que foi planejado", classificando o time para a final do Estadual, para as quartas de final da Copa do Nordeste, além de garantir vaga na Copa do Brasil de 2025.

Ainda segundo Aal, o fato de perder jogadores por lesão e suspensão "prejudicou a performance da equipe nas últimas partidas". Contudo, o técnico acredita que "analisando todo o contexto do trabalho", o Náutico teve "um time equilibrado e organizado".

Com Allan Aal no comando, o Náutico entrou em campo em 21 oportunidades na temporada. Foram nove vitórias, seis empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 52% dos pontos disputados. Com o treinador, foram 22 gols marcados e sete sofridos.

Confira a carta do treinador:

“Foram meses intensos e de muito de trabalho. Começamos um elenco praticamente do zero, com poucos remanescentes de 2023. Mesmo com todas as dificuldades, os números comprovam que executamos bem o que foi planejado. Classificamos a equipe para a final do estadual e para a segunda fase da Copa do Nordeste.

Vale ressaltar que pelos resultados conquistados garantimos um calendário mais robusto para o Náutico visando o ano de 2025. O time está classificado para a Copa do Brasil da próxima temporada, algo que não teve neste ano, além de também estar entre os classificados da Copa do Nordeste do próximo ano.

Infelizmente, perdemos alguns jogadores recentemente por lesão e suspensão, o que prejudicou a performance da equipe nas últimas partidas. No entanto, analisando todo o contexto do trabalho, tivemos em campo na maioria dos nossos jogos um time equilibrado e organizado.

Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram neste período como treinador do Náutico. Todo o staff que no dia a dia não mediu esforços para me dar a melhor condição possível de trabalho. Elogiar também o comprometimento de todos os atletas do elenco, que compreenderam e aceitaram muito bem a nossa filosofia de trabalho. Não posso esquecer de saudar também todos os dirigentes, no qual tive sempre uma relação muito transparente e de harmonia.

Seguirei, mesmo de longe, na torcida pelo sucesso do Náutico no decorrer da temporada 2024. Não tenho dúvida que pela base sólida deixada por nós e com os reforços que virão, o clube tem grandes possibilidades de comemorar feitos significativos neste ano”.

Veja também

CAMPEONATOS ESTADUAIS Com finais em disputa, saiba quanto paga cada um dos principais estaduais do Brasil