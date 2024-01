Através de nota, Santa Cruz esclarece dúvidas sobre SAF: "buscando realizar a negociação em 2024"

A- A+

Além de colocar o clube de volta nas competições nacionais em 2025, uma das maiores preocupações da gestão de Bruno Rodrigues, no Santa Cruz, é transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na noite da última segunda-feira (29), em entrevista ao podcast Embolada, o mandatário coral deu detalhes sobre o processo para a chegada de um investidor.

Na ocasião, Bruno afirmou que há cinco investidores interessados no projeto tricolor. Além disso, o dirigente deixou claro que a expectativa é que a SAF seja implementada ainda no segundo semestre de 2024.

Em meio às dúvidas que pairam na cabeça do torcedor, o Tricolor se pronunciou de forma oficial sobre o assunto na tarde desta terça-feira (30).

Confira a nota na íntegra:

Em esclarecimento às duvidas existentes por parte dos torcedores e associados do Santa Cruz, a atual gestão esclarece que:

- Há um consenso interno sobre a necessidade da seguir com o processo de SAF como forma de viabilizar o processo de profissionalização e de recuperação judicial do Clube. É prioridade máxima.

- A direção está prospectando ativamente parceiros e interessados, buscando realizar a negociação no presente ano de 2024.

- Nenhum processo de consolidação da SAF será realizado sem a devida análise e aprovação do Conselho e dos Sócios, via Assembleia Geral Extraordinária.



Bruno Rodrigues

Presidente do Executivo

Marco Benevides

Vice Presidente do Executivo

Victor Pessoa de Melo

Presidente do Conselho Deliberativo

Adriano Lucena

Presidente da Comissão Patrimonial

Veja também

Premier League Guardiola diz que não pensa em deixar o Manchester City