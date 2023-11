A- A+

Sport Através de nota, Sport repudia ataques a Vagner Love no aeroporto: "momento pede apoio" Atacante foi alvo da torcida durante embarque para o duelo com o Mirassol

Em nota oficial divulgada na noite desta quarta-feira (1º), o Sport se posicionou sobre as agressões sofridas pelo atacante Vagner Love, durante o embarque da equipe rubro-negro para São Paulo, no Aeroporto Internacional do Recife. Na sexta-feira (3), o Leão visita o Mirassol, pela 35ª rodada da Série B.

"O Clube repudia os atos de violência, que não são condizentes com o real comportamento da torcida rubro-negra", detalha parte do posicionamento do clube.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível perceber que Love teve que ser escoltado por agentes da Polícia Militar e seguranças do clube, enquanto era hostilizado pelos torcedores com xingamentos. Os membros de uma uniformizada entoaram em direção ao jogador o seguinte canto: “Vágner Love, sua desgraça, quem é você pra nos mandar ficar em casa?”.

Na nota, o Sport reiterou "o comprometimento e profissionalismo do atleta, exemplar no dia a dia e plenamente imbuído em alcançar os objetivos do Clube - como o faz desde que chegou -, além de fundamental para a equipe até aqui. O momento pede apoio e união de todos em prol de atingir êxito nas quatro decisões deste fim de temporada".

Origem da discórdia

Em setembro, a queda de rendimento do Sport passou tomar maiores contornos, e dias depois de ficar no empate em 3x3 diante do Criciúma, em casa, Love e mais alguns atletas do elenco decidiram se posicionar através de posicionamento coletivo. Uma das frases ditas pelo jogador causou muita polêmica e descontentamento por parte dos torcedores. "Aqueles que não quiserem (apoiar), podem ficar nas suas casas", disse o camisa 9 na época.

Além do declínio que tinha de desempenho, a torcida ainda vivia o luto diante da morte de Dona Maria, torcedora símbolo do clube. As declarações não caíram bem e nem o timing parecia ser propício no momento. Para estremecer ainda mais a relação, o jogador viveu grande seca de gols e protagonizou uma cobrança de pênalti, na partida contra o Juventude, que alimentou ainda mais a insatisfação.

O Sport Club do Recife lamenta as agressões sofridas pelo atacante Vagner Love durante a chegada da delegação ao aeroporto para embarque rumo à Campinas, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (1º). O Clube repudia os atos de violência, que não são condizentes com o real… pic.twitter.com/b9ymyWX2FJ — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 2, 2023

