CELEBRIDADES Atriz mexicana e filha de magnata: saiba quem acompanhou Hamilton durante férias num iate em Ibiza As fotos do grupo a bordo de um iate foram divulgadas pelo jornal "Mirror"

Oficialmente solteiro desde 2015, o astro da Fórmula 1 Lewis Hamilton aproveitou as férias num dos balneários mais badalados do mundo, em Ibiza, na Espanha. Mas foram as companhias do piloto que chamaram a atenção dos fãs.

Depois de ser visto com a cantora colombiana Shakira, em Miami, e com a modelo brasileira Juliana Nalú, em Nova York, o esportista curtiu momentos de lazer ao lado da atriz mexicana Eiza Gonzalez e da tenista norueguesa Jenny Stray Spetalen.

As fotos do grupo a bordo de um iate foram divulgadas pelo jornal "Mirror". Nas imagens, os três aproveitam um dia de sol em Ibiza, antes de o piloto viajar para Budapeste, onde o astro disputará o Grande Prêmio da Hungria no próximo domingo.





Lewis Hamilton, Eiza Gonzalez ve Jenny Stray Spetalen ile Ibiza'da tatilde. pic.twitter.com/oGvJBQtFYS — NF Formula (@NFFormula) July 14, 2023

O diretor de "Moulin Rouge" e "O Grande Gatsby", Baz Luhrmann, também estava no iate, com a mulher, Catherine Martin. Fontes disseram à imprensa estrangeira que o clima na embarcação era de descontração, mas que não houve quaisquer indícios de romance a bordo. Uma das fontes contou à revista OK! que o piloto continua solteiro e não se importa com boatos relacionados à sua intimidade.



Eiza Gonzalez, de 33 anos, é filha da ex-modelo mexicana Glenda Reyna. Iniciou a carreira como protagonista da telenovela musical "Lola, érase una vez", em 2007, e mudou-se para Los Angeles em 2013. Na época, vazaram fotos românticas dela com o ator Liam Hemsworth, embora os dois nunca tenham confirmado o affair. Nos últimos anos, ela conquistou papéis de destaque em Baby Driver (2017) e no spin-off da franquia Velozes e Furiosos (2019).

Já a tenista Jenny Stray Spetalen está prestes a completar 21 anos, em 27 de julho. Ela é a filha mais velha do magnata norueguês Oystein Stray Spetalen. A família bilionária é dona de uma companhia do segmento de petróleo, a Dolphin Drilling. Seu pai é CEO de uma empresa de investimentos, a Ferncliff TIH AS.

Jenny ainda tem carreira iniciante no esporte. Perdeu os três jogos que disputou nos últimos anos, de acordo com a Federação Internacional de Tênis. Fotos divulgadas nas redes sociais mostram que a norueguesa leva uma vida de luxo e costuma comparecer a eventos de prestígio internacional, como o Festival de Cinema de Cannes.

