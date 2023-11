Atropelado pelo Cuiabá, Bahia chega a quase 50% de chances de cair; Santos tem menos de 5%

A- A+

O complemento da 33ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, esquentou ainda mais a já agitada luta contra o rebaixamento. O Santos, que venceu o Goiás no fim, afastou ainda mais as chances de queda, para 3,9%. Já o Bahia, atropelado pelo Cuiabá, chegou a 49,7%. Os cálculos são do departamento de matemática e estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O peixe, que venceu o esmeraldino com gol de Julio Furch aos 42 do segundo tempo, chegou à 13ª colocação, com 41 pontos. O Goiás, que poderia até sair da degola na rodada, permanece em 18º, com 35 pontos, e chega a 84,8% de chances de queda.

Já o tricolor de aço se aproximou perigosamente do Z4, com os mesmos 37 pontos do Vasco e do Cruzeiro, primeiro clube fora da zona de rebaixamento e time que abre a zona, respectivamente. Deyverson, Pitta e Ronald marcaram os gols de um pesado 3 a 0 na Fonte Nova.

Vasco e Cruzeiro, que fariam confronto direto nesta rodada, tiveram o jogo adiado para o dia 22 de novembro. O cruz-maltino aparece com mais chances de cair que os mineiros, que têm um jogo a menos além desse confronto.



Veja chances de rebaixamento ao fim da 33ª rodada do Brasileirão

América-MG - 100% (rebaixado matematicamente)

Coritiba - 99.99%

Goiás - 84,8%

Bahia - 49,7%

Vasco - 32,7%

Cruzeiro - 19,2%

Corinthians - 7,5%

Santos - 3,9%

Veja também

FUTEBOL Copa do Mundo sub-17 começa nesta sexta, com brasileiro naturalizado argentino entre destaques