Copa do Mundo Feminina Atual campeã olímpica, Canadá apenas empata contra Nigéria na Copa do Mundo feminina As duas equipes estão no grupo B do Mundial

Atual campeã olímpica, o Canadá não conseguiu estrear com vitória na Copa do Mundo feminina e apenas empatou contra a Nigéria, em 0 a 0. A partida foi disputada no Rectangular Stadium, em Melbourne.

Com controle da posse de bola na maior parte do jogo, as canadenses não conseguiram ter um bom aproveitamento diante das nigerianas.

Inclusive, aos quatro minutos da segunda etapa, Sinclair perdeu a grande chance do Canadá ao desperdiçar uma cobrança de pênalti.

Canadá e Nigéria estão no grupo B do Mundial junto com a anfitriã Austrália e Irlanda. As donas da casa lideram o grupo por causa da vitória na estreia.

A seleção de Canadá volta a campo na próxima quarta-feira (26), contra a Irlanda. A Nigéria encara a Austrália na quinta (27).

