Sport Atuação contra Juazeirense faz Sport chegar com "solidez" na final diante do Náutico, diz Soso Treinador elogiou desempenho do time e crê que desempenho está cada vez mais perto do ideal

A vitória do Sport sobre a Juazeirense, nesta quarta-feira (27), pela Copa do Nordeste, foi da forma que o torcedor vinha esperando: de maneira impositiva. Olhando para a sequência da temporada, o resultado positivo aconteceu no melhor momento possível. Isso porque neste final de semana, o Leão dá início à final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, nos Aflitos. Segundo o técnico Mariano Soso, a confiança do elenco está renovada para a decisão.

"Quero dar os parabéns para nossos jogadores. Eles fizeram uma grande tarefa hoje (quarta-feira) e conseguiram a classificação e a consolidação da liderança. Foi importante e fundamental para nós, principalmente porque nos dá confiança para o jogo da primeira final do Estadual", salientou o treinador argentino.

De acordo com Soso, a atuação diante da Juazeirense mostra como o grupo de jogadores está cada vez mais adaptado à sua filosofia de jogo. O treinador ressaltou que os atletas estão perdendo o receio de errar nas construções de jogadas.

"Nossa ideia está cada vez mais consistente. Isso gera comportamentos mais identificáveis. Estamos mais perto do que nós temos como objetivo, principalmente no que perseguimos como produção de resultado. Sempre reparamos na forma e modo que fazemos, que é mais significativo. Nosso modelo de jogo sempre está em evolução e estamos sendo capazes de dar passes para a frente com autoridade", pontuou.

"É um grupo que coletivamente trabalha muito para melhorar a competição interna. Chegamos com solidez nessa final", completou.

Sem Mariano Soso, suspenso pelo acúmulo de cartões, o Sport visita o Náutico neste sábado (30), às 16h30, nos Aflitos, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. A volta está marcada para o dia 6 de abril, no mesmo horário, na Arena de Pernambuco.

