Atuação de Suárez e nova virada sofrida pelo Botafogo repercutem na imprensa internacional

Ainda líder do Campeonato Brasileiro, mas vendo os rivais se aproximando na tabela, o Botafogo perdeu a quarta partida seguida na competição, desta vez para o Grêmio. Após abrir 3 a 1 no início do segundo tempo, o alvinegro sucumbiu diante da grande atuação de Luís Suárez, que marcou três vezes e selou a virada para 4 a 3, garantindo a virada tricolor e o empate em pontos (59) na ponta da tabela.

A atuação do uruguaio e a nova virada sofrida pelo Botafogo foram destaque até na imprensa internacional. O espanhol As destaca a partida do “imparável” Luís Suárez, que “aproveitou as indecisões da defesa para ser letal na área”, “com sangue frio para encontrar o espaço e com enorme qualidade para finalizar”.

“Não é surpresa que Marcelo Bielsa vá recuperá-lo para a seleção uruguaia. Com a facilidade que tem demonstrado nas últimas semanas para marcar o gol, ele tem novamente capacidade para brigar pela titularidade da Celeste nas próximas partidas contra Argentina e Bolívia”, destaca a publicação.

Já o português A Bola lembrou que o resultado foi o mesmo, e em circunstâncias parecidas, com outra derrota recente do Botafogo, para o Palmeiras, quando o clube também tomou a virada para 4 a 3 após ter aberto 3 a 0 no placar.

“O Botafogo está em crise profunda. [...] Depois de, há poucos dias, a Estrela Solitária ter permitido ao Palmeiras recuperar de 0-3 para 4-3, agora perante outro adversário direto, o Grémio, o raio voltou a cair em cima das cabeças dos jogadores”, afirma o jornal.



Na Argentina, o diário Olé destaca que o jogador vem de boa fase justamente às vésperas de enfrentar a seleção local, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“O que aconteceu com Lucho foi decisivo, não só por ser visitante. O Botafogo vencia por 3 a 1 quando Lucho mostrou toda sua qualidade. Tudo no segundo tempo: no primeiro ele aproveitou uma finta e marcou de pé esquerdo, de mãos dadas com o goleiro. No segundo gol, definiu primeiro após centro de Ferreira: primeiro. Na terceira, ele montou um muro e resolveu de forma brilhante”, destaca o Olé.

O alemão Sport1 define a atuação de Suárez como de “gala” e aponta que o resultado deixou ainda mais aberta a disputa pelo título. Outros jornais europeus, como o Sport, da Espanha, e o Record, de Portugal, também deram destaque a partida entre os clubes.

