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Tênis Atual campeã, Coco Gauff é eliminada de Roland Garros na 3ª rodada No set decisivo, Potapova abriu vantagem rapidamente sobre Gauff (3-1), e a americana reagiu para empatar em 3 a 3

A tenista americana Coco Gauff, quarta colocada no ranking mundial e atual campeã de Roland Garros, foi eliminada neste sábado (30) na terceira rodada do Grand Slam parisiense, após ser derrotada pela austríaca de origem russa Anastasia Potapova, número 30 do circuito da WTA.

Gauff perdeu a partida por 4-6, 7-6 (7/1) e 6-4, tornando-se a terceira integrante do top 5 do ranking feminino a cair em Roland Garros este ano, seguindo a eliminação de sua compatriota Jessica Pegula (nº 5) na primeira rodada, e a da número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, na segunda fase.

O torneio de Roland Garros deste ano também tem sido marcado por surpresas na chave masculina, onde o italiano Jannik Sinner — número 1 do mundo — e o sérvio Novak Djokovic — detentor de 24 títulos de Grand Slam — não conseguiram sobreviver à primeira semana da competição.

Gauff sofre uma enorme decepção com esta eliminação precoce, assim como aconteceu no ano passado, quando perdeu na primeira rodada em Wimbledon, ou no recente US Open, onde foi eliminada nas oitavas de final.

Potapova, que iguala sua melhor campanha pessoal em Roland Garros ao chegar às oitavas de final — assim como fez na edição de 2024 —, enfrentará na próxima rodada a russa Anna Kalinskaya (atual 22ª do ranking), que derrotou a colombiana María Camila Osorio (86ª) poucas horas antes.

No set decisivo, Potapova abriu vantagem rapidamente sobre Gauff (3-1), e a americana reagiu para empatar em 3 a 3. O confronto permaneceu equilibrado até a reta final, em que a americana teve seu saque quebrado com 5-4 no placar, selando assim sua eliminação.

"Não tenho palavras", foi a reação inicial de Potapova, vencedora de três torneios no circuito profissional, todos da categoria WTA 250.

"Estou muito orgulhosa disso, de ter continuado lutando" após perder um primeiro set disputadíssimo.

"Acho que já tive algumas (grandes vitórias) antes, mas, com certeza, eu a colocaria entre as três melhores", comemorou Potapova.

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