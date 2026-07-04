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Atual campeã, Iga Swiatek cai na terceira rodada de Wimbledon

A polonesa de 25 anos ainda não levantou nenhum troféu em 2025

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Atual campeã, Iga Swiatek cai na terceira rodada de WimbledonAtual campeã, Iga Swiatek cai na terceira rodada de Wimbledon - Foto: Matthew Stockman / Getty Images via AFP

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo e defensora do título em Wimbledon, foi eliminada neste sábado (4) na terceira rodada do torneio londrino pela filipina Alexandra Eala (N.32), que venceu em dois sets, com parciais de 7-6 (11/9) e 6-2.

Derrotada este ano nas quartas de final do Aberto da Austrália e nas oitavas em Roland Garros, Swiatek não se despedia tão cedo de um Grand Slam desde sua eliminação em Wimbledon em 2024.

A polonesa de 25 anos ainda não levantou nenhum troféu em 2025.

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Em Londres, ela já tinha tido uma estreia complicada contra a americana Taylor Townsend (N.79), com vitória em três sets (6-1, 2-6 e 6-3), antes de uma segunda rodada mais convincente contra a tcheca Karolina Pliskova (N.73) em dois sets (6-3, 6-1).

"Estou na segunda semana de um Grand Slam, é incrível!", comemorou Eala em entrevista na quadra após a vitória.

Nas oitavas de final, a jogadora filipina de 21 anos vai enfrentar a italiana Jasmine Paolini, número 17 do mundo e finalista de Wimbledon em 2024.

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