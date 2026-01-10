A- A+

futebol Atual campeão, Crystal Palace é eliminado da Copa da Inglaterra por time da 6ª divisão Derrota foi consumada por 2 a 1 para o Macclesfield

O modesto Macclesfield, da sexta divisão do futebol inglês, conseguiu um feito neste sábado (10) ao eliminar o atual campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace, com vitória por 2 a 1.

Como costuma acontecer na competição mais antiga do mundo, em campo não se viu a diferença de nível entre o 13º da poderosa Premier League e o 14º da National League North.

Dirigido por John Rooney, irmão do ex-atacante da seleção inglesa Wayne Rooney, o clube de Cheshire, ao sul de Manchester, abriu o placar com um gol de cabeça do capitão Paul Dawson (43').

No segundo tempo, Isaac Buckley-Ricketts (60') se esticou para desviar um chute de fora da área de Lewis Fensome e mandou a bola para as redes.

Os torcedores do Macclesfield, que jogava em casa, começaram a pedir o terceiro, mas o único gol até o apito final foi de Yeremi Pino, que na reta final descontou para o Palace cobrando falta (90').

Em maio, o time londrino derrotou o Manchester City de Pep Guardiola na final da Copa da Inglaterra e conquistou o primeiro título de sua história. Três meses depois, levantou o Community Shield (Supercopa) ao bater o Liverpool.

"Eu não achava que fosse possível, mas é a prova de que tudo é possível algum dia", declarou Rooney após a vitória do Macclesfield, já considerado pela imprensa inglesa como a maior zebra da história do torneio criado em 1871.

"Não tenho explicação para o que vimos hoje. Nesse tipo de jogo, sinceramente, você não precisa de tática, não precisa de técnico. Acho que se você simplesmente mostrar do que é capaz e tiver um pouco de orgulho, o desempenho será diferente, mas hoje nos faltou tudo isso", declarou o técnico do Palace, Olivier Glasner, que escalou um time que incluía os jogadores da seleção inglesa Marc Guéhi e Adam Wharton.

O pequeno estádio Moss Rose foi invadido pela multidão após apito final, e entre eles estava o dono do clube, Robert Smethurst, empresário local que possibilitou o conto de fadas.

O Macclesfield FC nasceu há cinco anos das cinzas do Macclesfield Town, um clube da quinta divisão que havia falido.

Os 'Silkmen' começaram na nona divisão do futebol inglês na temporada 2021-2022 e conquistaram três acessos em quatro temporadas desde então.

Há menos de um mês, a equipe estava de luto pela morte de seu jovem atacante Ethan McLeod em um acidente de trânsito quando voltava de um jogo da liga.

