Copa Feminina Atual campeão, Estados Unidos estreiam com vitória sobre o Vietnã (3-0) no mundial feminino Vitória foi por 3 a 0 sobre o Vietnã

A seleção dos Estados Unidos estreou neste sábado (22) na Copa do Mundo feminina com uma vitória por 3 a 0 sobre o Vietnã, no estádio Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia).





A atacante Sophia Smith marcou duas vezes no primeiro tempo (14' e 45'+7) e a meio-campista Lindsey Horan fechou o placar pouco antes do apito final (77').

A vitória americana poderia ter sido por um placar mais elástico, dado o número de chances desperdiçadas pela equipe.

Pouco antes do segundo gol, a estrela Alex Morgan perdeu um pênalti, em cobrança que parou na goleira vietnamita Tran Thi Kim Than (44').

No segundo tempo, as americanas continuaram sendo superiores e o treinador Vlatko Andonovski promoveu a entrada da veterana Megan Rapinoe (63'), que chegou ao jogo de número 200 pela seleção.

Com três pontos já garantidos, os Estados Unidos ainda vão enfrentar na fase de grupos Portugal e Holanda, atual vice-campeã mundial.

