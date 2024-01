Atual campeão, Toulouse está fora da Copa da França; Olympique de Marselha cai nos pênaltis

A- A+

Depois do adeus do vice-campeão Nantes no sábado, chegou a vez do campeão: o Toulouse foi eliminado da Copa da França neste domingo (21) pelo Rouen, da terceira divisão, nos pênaltis (empate em 3 a 3 no tempo normal; 12-11 nas penalidades).

O mesmo destino teve o Olympique de Marselha, que caiu para o Rennes em outra emocionante disputa de pênaltis, que terminou em 9x8 após empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

Depois de estar perdendo por 1 a 0 e 3 a 2 até os instantes finais do segundo tempo, o Toulouse arrancou o empate nos acréscimos com um gol do dinamarquês Rasmus Schmidt Nicolaisen (90'+2).

Mas depois de uma disputa de pênaltis interminável, com as 11 primeiras cobranças convertidas pelos dois times, o chileno Gabriel Suazo perdeu para o Toulouse.

Outra equipe a cair nos pênaltis neste domingo para um adversário inferior foi o Reims, derrotado pelo Sochaux (3ª divisão), com empate em 2 a 2 e 5x4 nas penalidades.

Já o Lille cumpriu o favoritismo e bateu o modesto Racing club de France (4ª divisão) por 1 a 0, com gol de falta do dinamarquês Hakon Arnar Haraldsson (32).

No duelo entre dois times da elite, o Strasbourg passou pelo Clermont com vitória por 3 a 1.

E o confronto que se apresentava como o mais equilibrado correspondeu às expectativas. Olympique de Marselha e Rennes, que não estão indo bem no Campeonato Francês, apostaram tudo na Copa da França.

Em jogo equilibrado, as equipes empataram em 1 a 1 nos 90 minutos e decidiram a vaga nas oitavas de final nos pênaltis.

Os dois times estavam mantendo 100% de aproveitamento, até que Samuel Gigot errou para o Olympique e Mahamadou Nagida sacramentou a classificação do Rennes.

