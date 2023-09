Atual componente da comissão técnica da Seleção, Dado Cavalcanti é demitido do América-RN

A- A+

Comandante do Náutico no início da temporada de 2023 e auxiliar da atual comissão técnica da Seleção Brasileira, Dado Cavalcanti foi demitido do América-RN, clube em que trabalhou na Série C do Campeonato Brasileiro.

O treinador de 42 anos iniciou o ano no Náutico, mas caiu após insucessos no Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, ambos nas quartas de final, além do início ruim na Série C de 2023. Meses depois, assumiu outro clube da terceira divisão, o América de Natal. Em sete partidas no clube potiguar, não conseguiu evitar o rebaixamento à Série D.

Seleção Brasileira

A relação de Dado Cavalcanti com Fernando Diniz existe desde que ambos foram colegas de classe durante cursos presenciais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como Diniz tem contrato até junho de 2024, quando a CBF espera a chegada de Ancelotti, o treinador terá auxiliares rotativos.

O Brasil enfrenta a Bolívia nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, às 21h45. Já na terça-feira (12), a primeira data Fifa de Dado chegará ao fim no confronto contra o Peru, às 23h, em Lima.

