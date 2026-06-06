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TÊNIS Atual líder do ranking juvenil, Guto Miguel busca título inédito para o Brasil em Roland Garros Chave principal terá novos campeões tanto no masculino quanto no feminino

Luís Guto Miguel está a uma vitória de alcançar um feito inédito para o tênis brasileiro. Após derrotar o compatriota Leonardo Storck na semifinal, o jovem de 17 anos garantiu vaga na decisão juvenil de Roland Garros e assumirá a liderança do ranking da ITF para atletas de até 18 anos, tornando-se o quarto brasileiro a ocupar o posto, após Tiago Fernandes (2010), Orlando Luz (2015) e João Fonseca (2023). Neste sábado, por volta das 8h30 (horário de Brasília), ele enfrenta o norte-americano Michael Antonius em busca do título.

Com a classificação para a final, Guto chegou aos 2.927 pontos e ultrapassou o búlgaro Ivan Ivanov, atual líder da lista. A campanha no saibro parisiense já garante um marco importante para sua carreira, mas o brasileiro ainda pode escrever uma página inédita na história do país na competição.



A última vez que um brasileiro disputou a final do torneio juvenil masculino de Roland Garros foi em 1967, quando Luís Felipe Tavares terminou com o vice-campeonato. Antes dele, Edison Mandarino (1959) e Thomas Koch (1962 e 1963) também chegaram à decisão. Já Gustavo Kuerten, que mais tarde conquistaria três títulos na chave principal do Grand Slam francês (1997, 2000 e 2001), foi campeão juvenil de duplas em Paris, em 1994.

Campeões inéditos na chave principal

Roland Garros terá campeões inéditos neste fim de semana. Neste sábado, a final feminina coloca frente a frente a russa Mirra Andreeva, 8ª do mundo, e a polonesa Maja Chwalinska, 114ª do ranking. Em Paris, as duas disputam o primeiro título de Grand Slam da carreira, em partida marcada para não antes das 10h (de Brasília).

No domingo, será a vez da decisão masculina. O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, enfrenta o italiano Flavio Cobolli, 10º colocado do ranking. Enquanto Zverev busca enfim conquistar seu primeiro título de Grand Slam após três vices em Grand Slams, Cobolli vive a melhor fase da carreira.

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