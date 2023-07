A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Atual vice-campeã, Holanda inicia Copa do Mundo Feminina superando Portugal Suécia vence a equipe da África do Sul, de virada, por 2 a 1

Atual vice-campeã mundial, a Holanda iniciou a sua caminhada na Copa do Mundo de futebol feminino com um triunfo de 1 a 0 sobre Portugal, que foi alcançado, na manhã deste domingo (23), no Estádio de Dunedin, na Nova Zelândia, em partida válida pelo Grupo E da competição.

A vitória, que garantiu a segunda posição da chave, atrás dos Estados Unidos, foi garantida graças ao gol marcado de cabeça por Van Der Gragt, após cobrança de escanteio.

Vitória de virada

Quem também venceu, mas com mais dificuldade, foi a Suécia, que viu a África do Sul abrir o placar no Wellington Regional Stadiu, na Nova Zelândia, antes de conseguir a virada de 2 a 1 no confronto que abriu o Grupo G.

Aos três minutos do segundo tempo, as sul-africanas abriram o placar com Magaia, que mostrou oportunismo ao aproveitar sobra de bola para marcar. O empate saiu aos 21 minutos, quando Rolfo recebeu cruzamento e, mesmo sendo acompanhada pela marcação, conseguiu vencer a goleira adversária. A partir daí, as europeias assumiram de vez o controle das ações e, no finalzinho, Ilestedt garantiu os três pontos com um gol de cabeça.

Estreia do Brasil

A seleção brasileira, que busca o inédito título da Copa do Mundo, estreia na primeira fase da competição a partir das 8h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24). O confronto, que será contra o Panamá, vale pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica.

