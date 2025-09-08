A- A+

Tênis Atualização do ranking da ATP mostra João Fonseca em 42º, melhor posição da carreira Mesmo com eliminação na segunda rodada do US Open, brasileiro subiu três posições e se aproximou da meta de entrar no top-40 até o final do ano

Com o fim do US Open, último grand slam do ano, o ranking dos melhores tenistas do mundo foi atualizado nesta segunda-feira. E há novidade para João Fonseca, que só chegou à segunda rodada do torneio: ele subiu três posições e agora ocupa o 42º lugar, sua melhor posição no ranking da ATP da carreira, com 1.129 pontos.

O planejamento do brasileiro para o semestre inclui a entrada no top-40 do ranking até o final do ano. Tudo isso visando aumentar suas chances de ser cabeça de chave no Australian Open, em janeiro, para escapar dos adversários mais fortes nas rodadas iniciais do grand slam.

Seus próximos compromissos, no entanto, não contarão pontos para a ATP: ele fará parte do Time Brasil na Copa Davis, um torneio de seleções; e será representante do Time Mundo na Laver Cup, competição que reúne grandes tenistas de todo o globo.

No último domingo, os dois melhores tenistas do mundo mediram forças mais uma vez. Em 2h42, o Carlos Alcaraz bateu o Jannik Sinner por 3 sets a 1 e conquistou pela segunda vez o US Open, três anos após o primeiro título.

A pontuação foi, finalmente, suficiente para que o espanhol conseguisse desbancar o italiano e retomar o posto de melhor tenista do mundo — pelo ranking da ATP, ele tem 11.450 pontos, contra 10.780 do adversário. Neste ano, Sinner sofreu uma punição por testar positivo para uma substância proibida em um exame antidoping e foi suspenso por três meses.

Neste período, Alcaraz somou pontos importantes para encurtar a distância, mas como a sanção foi aplicada entre o Australian Open e Roland Garros, o desempenho de Sinner nos grand slams no ano — campeão em Wimbledon e na Austrália e vice em Roland Garros e nos EUA — foi suficiente para segurar a posição, até o último domingo. A última vez que Alcaraz liderou o ranking foi em 10 de setembro de 2023, pouco menos de dois anos atrás.

O terceiro colocado é o alemão Alexander Zverev, que chegou a 5.930 pontos no ranking. Ele foi eliminado de maneira precoce no US Open, ao deixar o torneio na terceira rodada na derrota para Aliassime, uma das principais surpresas do evento.

Já Djokovic, que chegou à semifinal e foi derrotado por Alcaraz, agora soma 4.830 pontos e pulou três posições, para o quarto lugar. O americano Taylor Fritz, eliminado pelo sérvio nas quartas, completa o top-5, com 4.675 pontos.

O desempenho surpreendente de Felix Auger-Aliassime também reorganizou o ranking. O canadense, que já foi o sexto melhor do mundo em 2022, iniciou o torneio na 27ª colocação. Mas sua trajetória, que chegou à semifinal e só foi interrompida por Sinner, mudou consideravelmente sua posição. Ele subiu 14 lugares e agora está em 13º, com os mesmo 2.755 pontos de Casper Ruud, 12º colocado. Foi a primeira vez desde outubro de 2023 que o canadense voltou a fazer parte do top-15.

Veja também