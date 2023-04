A- A+

Sport Atualização: Sport informa que o prazo para a volta de Labandeira é de dois meses Atleta deve voltar perto do final do primeiro turno do Brasileirão

Lesionado com um trauma no joelho, após uma disputa de bola no jogo final do Campeonato Pernambucano, o atacante uruguaio Facundo Labandeira vê seu retorno aos gramados ainda mais longe. Em nota enviada pela assessoria do Sport, nesta quinta-feira (27), o "prazo estimado de recuperação é de, aproximadamente, 8 semanas", ou seja, dois meses. Um mais a mais que a expectativa inicial.

Labandeira chegou ao Sport na Série B de 2022 e ajudou o clube na campanha que quase levou ao acesso. O atleta rapidamente se destacou por marcar gols em jogos decisivos e pela boa finalização nas jogadas rubro-negras. Em 2023, o uruguaio foi acionado em 25 das 28 partidas do Leão no ano e constantemente fazia um rodízio com Edinho pela ponta-direita. Facundo já desfalcou o time na partida diante do Coritiba, pela Copa do Brasil.

O atacante marcou seis gols até aqui, sendo o terceiro melhor artilheiro do elenco, atrás somente de Love e de Juba. Com o atual prazo do recuperação, Labandeira deve retornar ao plantel perto do final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Veja também

Campeonato Inglês Newcastle afunda Everton e se consolida em 3º; United fica no empate com Tottenham