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Aubameyang anuncia aposentadoria da seleção do Gabão e acusa governo: "Me humilharam"

Maior artilheiro da história do país, atacante afirma ter sido humilhado após disputar Copa Africana lesionado

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Aubameyang em campo pelo Olympique de Marselha Aubameyang em campo pelo Olympique de Marselha  - Foto: Instragam/Divulgação

Pierre-Emerick Aubameyang anunciou, aos 37 anos, sua aposentadoria da seleção do Gabão. Maior artilheiro da história do país, com 40 gols em 83 partidas, o atacante afirmou que a decisão foi motivada pelo tratamento recebido após a campanha ruim da equipe na Copa Africana de Nações, quando chegou a ser responsabilizado pelo fracasso por integrantes do governo gabonês.

— Me humilharam e mancharam minha imagem quando disputei a Copa Africana de Nações lesionado. Foi a gota d'água, e prefiro deixar assim — afirmou Aubameyang em entrevista ao programa Talent d'Afrique, do Canal+.

O desgaste teve como ponto central a participação do Gabão na Copa Africana de Nações. A seleção perdeu as três partidas que disputou e terminou a competição sem somar pontos. Após a eliminação, o governo adotou uma série de medidas: demitiu a comissão técnica, suspendeu temporariamente as atividades da seleção e apontou Aubameyang e Bruno Ecuele Manga entre os responsáveis pelo desempenho.

 

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Na ocasião, o então presidente do país, Brice Clotaire Oligui Nguema, afirmou que "uma parte da identidade nacional" havia sido enfraquecida pelo resultado da equipe.

Aubameyang, por sua vez, contestou a tentativa de concentrar a responsabilidade nos jogadores e indicou que os problemas da seleção são mais profundos.

— Acho que os problemas da seleção vão muito além do papel insignificante que desempenho — disse o atacante.

O episódio acabou antecipando o fim de uma trajetória que colocou Aubameyang no topo da lista de goleadores da seleção gabonesa. Foram 40 gols em 83 jogos, números que fizeram dele a principal referência das "Panteras" durante mais de uma década.

A despedida ocorre em um momento de destaque do atacante no futebol de clubes. Aos 37 anos, Aubameyang começou a temporada em alta pelo Deportivo La Coruña, na Espanha.

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