Copa do Mundo de Clubes Auckland City deixa Copa do Mundo de Clubes com R$ 25,24 milhões após empate com Boca Juniors Equipe da Nova Zelândia ficou no 1 a 1 com os argentinos e festejaram muito o ponto conquistado

O Auckland City deixa o Mundial de Clubes com um ponto conquistado. A equipe empatou com o Boca Juniors. Os argentinos ainda tinham remotas chances de classificação para as oitavas. Entretanto, após a partida ter sido interrompida, o jogo foi retomado já apenas para 'cumprir tabela'.



Melhor para o time da Nova Zelândia. O clube já tinha garantido US$ 3,58 milhões (R$ 19,73 milhões) por participar do Mundial. Com o empate, o valor subiu para US$ 4,58 milhões (R$ 25,24 milhões).



A partida chegou a ser suspensa e retomada após um alerta climático em Nashville, no Tennessee. O jogo estava empatado por 1 a 1 no Estádio Geodis Park.



As paralisações são decididas com base no protocolo desenvolvido pela Fifa, calcado nas recomendações do serviço de meteorologia dos EUA, que determina, em seu programa nacional, a execução de um "plano de segurança contra raios, cumprido sem exceções".





O órgão americano também determina diretrizes específicas para eliminar o que classifica como 'erros de julgamento' a respeito das condições para realizar uma disputa esportiva e outras atividades ao ar livre. São listadas cinco questões que precisam ser respondidas na hora de conceber as regras.



Melhor em campo, e jogando no campo do adversário, o Boca Juniors abriu o placar aos 25 minutos. O grito de gol veio graças a uma lambança do goleiro. Após escanteio, Di Lollo cabeceou na trave. Na sobra, o goleiro Garrow se atrapalhou e jogou a bola para dentro.



A vantagem no placar diminuiu o ímpeto do Boca e o Auckland conseguiu melhorar na partida equilibrando as ações. Merentiel ainda acertou o travessão, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vantagem mímica para os sul-americanos.



No segundo tempo, o improvável aconteceu. Também em jogada de bola parada, Gray testou firme, empatou o duelo e sacramentou o primeiro gol da sua equipe em três partidas do Mundial de Clubes.

