POLÊMICA Áudio vazado, mansões e salário: TV argentina detalha divisão de bens de Wanda Nara e Icardi Influenciadora teria feito jogador assinar partilha para não repetir impasse de oito anos após divórcio com ex Maxi López

Wanda Nara abriu o jogo nesta semana, em entrevista a Susana Giménez, sobre sua escandalosa separação de Mauro Icardi e reafirmou que o jogador teve um caso com María Eugenia 'La China' Suárez. Embora hoje ela mantenha um relacionamento com Elián Ángel Valenzuela — mais conhecido como L-Gante —, os conflitos com o ex persistem, e tudo parece indicar que estariam longe de terminar.



A tensão vive um novo capítulo com o vazamento de um áudio em que Wanda Nara especifica como e em que situação fez o pai de suas filhas menores assinar a divisão de bens, mesmo antes da formalização do divórcio.





Apresentadores da TV argentina LAM (América) compartilharam uma gravação em que ela se referia à sua separação de Icardi.

— Obriguei-o a assinar a divisão de bens, o que fiz no local — diz ela no áudio, embora não se saiba quem era o destinatário da mensagem de voz. — Continuamos casados, não nos divorciamos, mas fiz a divisão de bens. Eu falei para ele 'de agora em diante o que você ganha... eu continuo ao seu lado, ganhe; Eu fiz você ganhar porque trouxe você para este clube. Estou fodi** por um idiota. Mas eu já fiz a divisão dos bens, então ao mínimo pego as malas [e vou].

No áudio, Wanda Nara afirma que o objetivo era evitar um impasse na divisão do patrimônio como o que viveu quando se divorciou do jogador Maxi López. Na ocasião, ela deixou o então companheiro para assumir o relacionamento com Icardi, amigo do casal.

— Com meu ex fiz o contrário, assinamos o divórcio porque eu estava com o Mauro e queria casar. Mauro era meu amigo e, se eu deixasse minha família e tudo por ele, eu sabia que era por algo sério, então queria o divórcio. Mas a divisão de bens demorou oito anos, para mim foi um trauma — afirma.

Wanda Nara se separou de López em 2013, após cinco anos de casamento e três filhos juntos, Valentino, Constantino e Benedicto. Apesar do escândalo, hoje os dois mantêm um vínculo cordial.





Wanda Nara anuncia separação de Mauro Icardi após mudança para Turquia — Foto: Reprodução

O divórcio do casal deve ocorrer na Itália. Os apresentadores da TV argentina deram detalhes de como teria sido a divisão de bens. Wanda Nara teria mantido a casa no Lago Di Como, na Itália, assim como um apartamento em Milão e quatro ou seis apartamentos no Chateau Edifício Libertador de Buenos Aires.

— Ela tem tudo e ele ficou com o dinheiro — disse a apresentadora Yanina Latorre. — Ela fica com os apartamentos, mas o dinheiro do aluguel é propriedade comum. “Acho que ela está cobrando 20 mil euros de uma casa e 18 mil de outra... Uma fortuna em euros, metade da qual pertence ao Icardi e não estaria indo para ele.

De acordo com a TV, Wanda Nara também exige 30% do salário de Icardi, mas as negociações, até o momento, só preveem o repasse de 5% da remuneração dele.

