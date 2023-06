A- A+

CASO ROBINHO Áudios de Robinho: "Nunca mais vou me envolver com uma mulher que não seja a minha esposa" Jogador foi condenado a 9 anos em última instância por estupro coletivo que ocorreu em 2013, em Milão, na Itália

Áudios gravados pela polícia, revelou detalhes do caso de estupro envolvendo o ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo cometida contra uma mulher albanesa numa boate em Milão, em janeiro de 2013. Em um dos episódios do podcast "Os grampos de Robinho", do site UOL, ele teme pela sua imagem com a repercussão do caso na mídia e o fim do seu casamento.

—Nunca mais eu vou me envolver com qualquer outra mulher que não seja a minha esposa. Esse é um compromisso, um propósito que eu faço com o Senhor, ó Pai. Eu nunca mais vou me envolver com uma mulher que não seja a minha esposa — disse o jogador, que acreditava que a situação era coisa do "diabo".

— Tô há um ano sossegado, mané. Juro pela saúde do meu filho. Meu pai acabou de falar agora: "Isso aí é coisa do diabo. Tá ficando sossegado, tem alguma coisa." Eu tô sossegadão, mané — afirmou o jogador.

Num outro trecho, Robinho conversa com Fabio Galan, e diz que Vivian já chorou bastante e disse: "De novo, moleque, de novo você com seus amigos." se referindo a outra acusação de violência sexual, desta vez na Inglaterra, em 2009, quando Robinho defendia a camisa do Manchester City.



Na época, os jornais ingleses ‘The Sun’ e ‘The Times’ publicaram a informação de que o brasileiro estava sendo acusado do crime e chegou a ser preso, mas foi solto após ter pago fiança. No entanto, após as investigações, o jogador brasileiro ficou livre da acusação de estupro. A Polícia de West Yorkshire enviou o caso à Procuradoria de Justiça, que decidiu não dar seguimento ao processo.



— Se essa porra sair na imprensa, já era Copa, já era casamento. De novo acusado de estupro. Aí nego vai falar um monte de merda, foder minha imagem, de novo essa merda — afirma o jogado ao amigo.

Robinho relata ainda como Vivian, a mulher dele, reagiu com a notícia da denúncia. Eles se casaram em 2009.

— "É, teus amigos são sempre assim, olha aí, tu fica com eles, teus amigos"..." Chorando pra caralho: "Eles vêm pra cá, olha o que acontece, eu vi você falando, você estava falando na conversa essa brincadeira aí, você estava falando com ela naquele [inaudível] Eu vi isso daí, mas olha aí que vergonha!.

Novos áudios

Nesta terça-feira, o podcast “Os grampos de Robinho”, do UOL, revelou novos áudios do ex-jogador comentando sobre o caso com seus amigos. Na conversa sobre o depoimento que daria na investigação, gravada no carro de Robinho, ele admitiu que a vítima fez sexo oral nele e no amigo Ricardo Falco. Ele acrescenta ainda que a mulher "estava fora de si". A preocupação do jogador era se existiam câmeras de seguranças na boate Sio Café na noite do crime. Contar a verdade do que tinham feito e o que sabiam estava fora de cogitação. A estratégia era afinar o discurso que os dois dariam quando fossem questionados pela polícia.

—Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá — disse ele a Falco. — Se não ia foder todo mundo, que a mina chupou o teu, chupou o meu — afirmou o jogador. Essa também é a primeira vez que Robinho confirma que realmente recebeu sexo oral da vítima. Anteriormente, Robinho tinha admitido indiretamente o sexo oral, quando respondeu uma afirmação de Jairo.

