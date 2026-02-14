A- A+

tênis Auger-Aliassime e De Minaur vão disputar final do ATP 500 de Roterdã Dois primeiros do ranking mundial não disputaram o torneio na cidade holandesa este ano

Felix Auger-Aliassime, segundo cabeça de chave e número 6 do mundo, garantiu neste sábado (14) uma vaga na final do ATP 500 de Roterdã, após derrotar o cazaque Alexander Bublik (número 10 do mundo) por 6-1 e 6-2 em menos de uma hora.

No domingo, o canadense, que foi campeão do torneio holandês em 2022, enfrentará o australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo, que mais cedo derrotou o francês Ugo Humbert com parciais de 6-4 e 6-3.

O australiano de 26 anos é o primeiro jogador na história do torneio a chegar às três finais consecutivas.

O número 8 do mundo espera desta vez poder comemorar em Roterdã, após perder as duas últimas finais para Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, respectivamente.

Os dois primeiros do ranking mundial não disputaram o torneio na cidade holandesa este ano.

Veja também