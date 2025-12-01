Seg, 01 de Dezembro

Futebol

Augsburg demite seu treinador após cinco meses

Sob o comando de Wagner, a equipe teve seu pior início de temporada desde 2011, ano em que conquistou o acesso à primeira divisão alemã

Sandro Wagner - Foto: Alexandra Beier / AFP

O clube alemão Augsburg anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão de seu treinador, Sandro Wagner, ex-auxiliar do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, após cinco meses no cargo.

O Augsburg, atualmente em 14º lugar na Bundesliga com apenas 10 pontos em 12 jogos, afirmou em um comunicado à imprensa que a decisão foi tomada "em comum acordo" com o treinador de 38 anos, apesar de um contrato que, teoricamente, iria até 2028.

Sob o comando de Wagner, a equipe teve seu pior início de temporada desde 2011, ano em que conquistou o acesso à primeira divisão alemã.

Com 27 gols sofridos em 12 partidas, o time possui a pior defesa da Bundesliga.

