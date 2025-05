Augusto Melo diz sair de "cabeça erguida" do Corinthians antes de votação de impeachment

A- A+

O presidente Augusto Melo fez um pronunciamento de aproximadamente dez minutos antes da votação do impeachment na sede do Parque São Jorge. O mandatário reconheceu que não terá chances de evitar o afastamento pelo Conselho Deliberativo do clube.



O pronunciamento pegou de surpresa a imprensa que acompanhava a votação no Parque São Jorge. O mandatário discursou em tom de renúncia, mas fez questão de ressaltar ao fim de sua fala de que não estava saindo por vontade própria, mas sim admitindo de que não poderá reverter a situação.



"Não é uma renúncia. Vou brigar para continuar. Eles são a maioria. Tem 60 dias para a assembleia-geral e vou brigar pelo Corinthians", disse Augusto Melo. "O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians neste momento, por enquanto, com salários em dia há sete meses, com planejamento de um ano que tinha tudo para dar certo."



Augusto Melo destacou feitos de sua gestão ao longo do discurso. Ele afirmou que os jogadores estão com os salários em dia e citou contratos firmados para estacionamento na Neo Química Arena, alojamento da base e com a Adidas para a troca do fornecimento de material esportivo.



"A minha parte eu cumpri, com esses contratos todos saio daqui com mais de R$ 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. Todas minhas promessas foram cumpridas. Está na mão do Conselho Fiscal. Espero que a torcida cobre isso. A minha parte eu fiz", disse.





Ao longo da segunda-feira, Augusto Melo teve duas derrotas na tentativa de impedir a reunião. Duas ações movidas no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foram indeferidas e a reunião foi mantida. Ele ainda pode entrar com uma liminar para anular a reunião e a tendência é de que a questão se arraste judicialmente.



Basta a maioria simples dos votos do colegiado, formado por 300 membros, para o processo avançar. Quem assume é o 1º vice-presidente Osmar Stábile, eleito na chapa de Augusto Melo e rompido com o dirigente.



A votação teve início ainda em janeiro, quando uma tumultuada reunião terminou com a aprovação da admissibilidade do processo. Com a confirmação do afastamento, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, tem até cinco dias para marcar a data da assembleia com os sócios. Não há data definida para a reunião, mas a expectativa é de que ela aconteça entre 30 e 60 dias.

