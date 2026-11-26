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Sport Augusto Pucci avalia primeira temporada como profissional no Sport: "Muito aprendizado" Jogador foi acionado em 48 partidas ao longo do ano

Embora o Sport não tenha conseguido o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a temporada 2026 foi marcante para um prata da casa do Leão da Ilha do Retiro: o lateral-direito Augusto Pucci, promovido aos profissionais no início deste ano.

“Foi uma temporada muito especial para mim. Consegui realizar o sonho de me firmar no time profissional, conquistar meu primeiro título com o Sport e ajudar a equipe ao longo das competições que disputamos. Foi um ano de muito aprendizado, trabalho e que com certeza foi muito importante para minha carreira”, declarou o atleta.

Entre altos e baixos, o jovem jogador de apenas 19 anos também comemorou as oportunidades que lhe foram concedidas ao longo da temporada. O jogador realizou 48 partidas no ano, com dois gols e quatro assistências. Foram 27 jogos como titular, sendo 13 deles na Série B.

O lateral-direito teve mais destaque nas fases finais do Campeonato Pernambucano, quando deu uma assistência na semifinal e anotou um gol na decisão contra o Náutico.

“Fiquei muito feliz pelas oportunidades que recebi. Sou muito grato à comissão e aos meus companheiros pela confiança que colocaram em mim. Poder disputar quase 50 jogos, contribuir com gols e assistências e participar de momentos decisivos, como as decisões do Pernambucano, era algo que eu não esperava nesse meu primeiro ano. Sempre busquei aproveitar cada chance da melhor forma possível e espero seguir evoluindo”, celebrou Pucci.

Augusto chegou à base rubro-negra em 2024 para integrar o time sub-17. Depois, subiu para a categoria sub-20 no ano seguinte e se firmou no elenco profissional do Sport nesta temporada. Em maio, o clube estendeu o contrato do lateral até o fim de 2027 - podendo ser prorrogado até 2029, caso assim deseje o Leão.

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