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Atleta da base Augusto Pucci valoriza bom momento do Sport e projeta rodada final da Copa do Nordeste Leão da Ilha vai encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira (29), com a classificação já garantida ao mata-mata

O Sport entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (29), às 21h30. Jovem de destaque na temporada, o lateral Augusto Pucci fez uma projeção para a partida.

O jogador valorizou a boa campanha do Leão na competição e ressaltou que o time vai buscar impor seu ritmo para sair de campo com os três pontos.

“Sabemos que o Fortaleza tem uma equipe qualificada, mas queremos manter esse 100% na Copa do Nordeste. Temos feito uma grande campanha na competição e queremos fechar a fase de grupos da melhor forma possível", iniciou o lateral-direito.

"Vamos buscar impor o nosso jogo e fazer uma boa partida, para conquistar mais uma vitória e chegar ainda mais preparados para o mata-mata", completou.

O Sport chega para a partida embalado pelo bom momento na temporada e pela vitória na última rodada da Série B.

A equipe rubro-negra venceu o Novorizontino na Ilha do Retiro e conquistou seu primeiro triunfo em casa na competição.

Com o resultado, o time chegou à uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.

“Fico muito feliz pela vitória dentro de casa, era algo que a gente vinha buscando e trabalhando bastante. A Série B é muito equilibrada, então conquistar os três pontos com o apoio da nossa torcida é muito importante. O grupo vive um momento muito positivo. Estamos confiantes e evoluindo a cada jogo, e isso tem feito a diferença dentro de campo”, concluiu Augusto.

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