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Sport Augusto Pucci valoriza momento do Sport e celebra retorno ao G-6 da Série B Vitória sobre o América-MG consolidou o Leão na zona de playoffs do acesso

Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos, o Sport tem se reencontrado na Série B do Brasileiro. Na última rodada, por exemplo, o Leão venceu o América-MG, por 3x0, na Ilha do Retiro. Resultado que levou a equipe pernambucana de volta ao G-6 da competição nacional.

Presente na equipe nesses últimos jogos - com exceção do duelo contra o Londrina, pois estava suspenso -, o lateral Augusto Pucci valorizou o momento positivo vivido pelo clube.

O defensor destacou a importância do resultado e ressaltou a dedicação do elenco para conquistar pontos e melhorar no campeonato.

“Estamos vivendo um momento bom, e essa vitória sobre o América-MG reforça a confiança do grupo. Estamos nos dedicando muito para manter essa sequência e seguir evoluindo a cada jogo. Agora é continuar nesse ritmo para buscar mais resultados positivos na competição”, declarou.

Com a vitória sobre o América-MG, o Sport chegou a 38 pontos. Sexto colocado, está dois pontos acima de CRB, Operário-PR e Atlético-GO, respectivamente. Equipes que precisam de apenas uma rodada para ultrapassá-lo na tabela.

Segundo Pucci, é importante o elenco manter a concentração para seguir na parte superior da classificação. Nesta sexta-feira (28), o Rubro-negro visita o quarto colocado Novorizontino, às 20h30, no Jorge Ismael de Biasi, pela 25ª rodada. Os paulistas somam 40 pontos.

“Voltar ao G6 é importante, mas sabemos que ainda temos uma caminhada longa pela frente. A Série B é muito equilibrada e cada jogo é decisivo. Temos que manter a concentração, seguir trabalhando forte e jogando com intensidade para permanecer entre os primeiros e lutar até o final para conquistar o acesso”, concluiu Augusto.

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