Lutas Aulão gratuito de kickboxing movimenta a Imbiribeira neste sábado (21) Evento aberto ao público marca início de um novo polo da Equipe Veras no Clube FPS Sports e convida iniciantes e praticantes para conhecer a modalidade

A manhã deste sábado (21) será de muita luta no Clube FPS Sports, na Imbiribeira, com a realização de um aulão gratuito de kickboxing, marcado para as 10h. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e representa uma oportunidade para pessoas de todas as idades e níveis técnicos conhecerem de perto a modalidade.

A proposta é inclusiva: desde quem nunca praticou kickboxing, passando por quem está há um tempo afastado, até aqueles que já treinam e buscam um novo local com estrutura de alto nível para evoluir. Todos estão convidados e devem lotar o tatame que será montado no clube.

O aulão marca o início da parceria entre a tradicional Equipe Veras e o FPS Sports, ampliando ainda mais o portfólio esportivo do espaço, que já se aproxima de 40 modalidades disponíveis.

A atividade será conduzida pelo professor e atleta de kickboxing, Felipe Veras, e uma equipe reconhecida no estado pela qualidade técnica e metodologia de ensino, proporcionando uma vivência prática da modalidade em um ambiente preparado e acessível.

