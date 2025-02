Aumento de corredores estimula vendas de produtos esportivos

A- A+

O sentimento de liberdade, a adrenalina, a oportunidade de treinar com amigos e até paquerar atrai cada vez mais brasileiros para as corridas de rua.

Mas está enganado quem pensa que basta um tênis para começar. Há um universo de consumo que as marcas estão empenhadas em expandir para conquistar o bolso dos corredores com acessórios cada vez mais tecnológicos.

Na Strava, plataforma com cerca de 135 milhões de usuários em mais de 190 países, o Brasil tem a segunda maior comunidade de corredores: 19 milhões.

Em 2024, as corridas em grupo cresceram 109% no país, bem mais que a média mundial de 59%.

Esse movimento está aquecendo as vendas de produtos como tênis, roupas de secagem rápida e relógios que monitoram distâncias e indicadores de saúde.

No ano passado, a Track & Field (T&F) registrou aumento de 45% nas vendas de roupas e acessórios para corrida e de 60% nas de alimentos consumidos pelos adeptos do esporte.

Na Puma e na New Balance, as vendas dos tênis para corredores saltaram 40% e 48%, respectivamente.

Só entre 2023 e 2024, a Hoka lançou mais de 50 modelos de tênis para esse público enquanto a Garmin apresentou cinco novos smartwatches para quem gosta de monitorar cada passada.

Já a Shokz trouxe três modelos de fones de condução óssea (que transmitem áudio através dos ossos do rosto em vez do canal auditivo). No mesmo ramo, a JBL lançou neste ano o Endurance Race 2, à prova de água e seguro para exercícios intensos.

A inovação é também o motor da Vulcabras, dona de Olympikus e licenciada no Brasil da japonesa Mizuno e da americana Under Armour, que têm no segmento para corrida o maior vetor de crescimento nas vendas.

Um dos principais investimentos da fabricante brasileira é o Olympikus Corre, que aparece na Strava como o tênis mais utilizado por corredores em 2023 e 2024.

A marca também lançou o primeiro modelo com placa de grafeno e utiliza palmilhas de nitrogênio expandido e malhas respiráveis, com elasticidade para manter o conforto até o fim da prova.

— O atleta corre os primeiros cinco quilômetros sem perceber nenhuma imperfeição do tênis, mas, quando vai a 30 quilômetros, qualquer detalhe que não tenha sido tecnicamente muito bem construído começa a aparecer — diz Rafael Gouveia, diretor-superintendente da Vulcabras, destacando como esse consumidor é detalhista e exigente.

A corrida ficou mais popular na pandemia, quando muita gente buscou alternativas às academias para se manter em movimento no isolamento.

Redes sociais também contribuíram formando comunidades em que corredores compartilham conquistas e experiências, incentivando os outros. O consumo acaba entrando nas conversas.

‘Calçado era prioridade’

A historiadora Livia Clara, de 31 anos, entrou em um grupo de corrida em novembro para completar sua primeira prova de cinco quilômetros. Ela gosta de treinar em parceria e de não ter de pagar academia, mas não economizou no tênis:

— Investir em um tênis de corrida era a minha prioridade. Ganhei um relógio que me ajuda a acompanhar a quilometragem e medir as rotas. Também comprei uma pochete para guardar o celular e sempre uso fones de ouvido.

Leandro Moraes, diretor da New Balance, diz que peças associadas à corrida também invadiram o armário do dia a dia:

— Muitos consumidores estão trocando o “sapatênis” pelo tênis de corrida, sobretudo pelo conforto. Essa mudança faz dos modelos de running um acessório de moda.

Fred Wagner, cofundador da T&F e CEO da TFSports, vê uma transformação nesse mercado. A paixão aumenta a disposição para o consumo.

— É uma tendência que acelerou após a pandemia. Quem corre gosta de adrenalina. Dá um sentimento de liberdade.

A T&F sempre vendeu itens como camisetas de secagem rápida, bermudas de compressão e roupas com proteção UV, mas passou a oferecer mais opções.

E aumentou o espaço dedicado a esses produtos nas prateleiras, assim como a Centauro, que redesenhou lojas para posicionar estrategicamente itens para corredores, diz a diretora de Marketing da rede, Gleyce Oliveira.

No ano passado, a rede promoveu um circuito de corridas em dez cidades, e chegou a nove lojas especializadas, com vendedores que também são corredores, em capitais do país.

A Lupo Sport, com 45 lojas, lançou mais de 50 produtos para o nicho em dois anos, como meias com proteção contra bolhas e quedas de unhas e roupas de secagem rápida.

