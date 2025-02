A- A+

Futebol Náutico: Auremir cita "sequência pesada" de jogos e foca em recuperação diante do Confiança Timbu e Dragão se enfrentam nesta quarta (5), às 19h, no Batistão, pela Copa do Nordeste

Desde que o Náutico iniciou a temporada 2025, o clube não teve mais do que quatro dias para descansar entre um jogo e outro, envolvendo compromissos pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Sequência que o volante Auremir citou como “pesada”, exigindo recuperação rápida para não fazer o Timbu cair de desempenho.

“A sequência de jogos no início, aqui no Nordeste, é bem pesada. Sempre foi assim, com duas, três competições. Daqui a pouco teremos a Copa do Brasil também. Não tem muito o que fazer. Temos de nos recuperar ao máximo para focar nossa mente em seguir bem nas competições”, afirmou o volante.

O Náutico vem de derrota por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. O próximo compromisso da equipe agora será pela Copa do Nordeste, quarta (5), no Batistão. Na estreia, o Timbu bateu o Ceará por 1x0, no Aflitos

“Será outra competição. Temos de focar e esquecer o que aconteceu no jogo passado contra o Retrõ. Vamos unir forças para fazer uma grande partida”, declarou.

