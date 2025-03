A- A+

Náutico Copa do Nordeste: Auremir desfalca o Náutico contra o América-RN Volante cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no Regional

O Náutico terá um desfalque importante na busca pela classificação na Copa do Nordeste. O volante Auremir não poderá atuar contra o América-RN, nesta terça-feira (18), nos Aflitos, pois cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Sampaio Corrêa, pela quinta rodada.

Peça fundamental no meio de campo alvirrubro, Auremir foi titular em 13 dos 17 jogos do Timbu na temporada e esteve em campo em vitórias marcantes, como a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, contra o Vitória-BA, no Barradão.

Atualmente, o Náutico ocupa a sexta posição do Grupo B, com cinco pontos, enquanto o América-RN está no G-4, com sete pontos.

Com apenas duas rodadas restantes na fase de grupos, o Timbu ainda tem chances de classificação, mas precisa vencer seus dois últimos compromissos — contra o América e o Bahia — e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

A partida entre Náutico e América-RN será disputada nesta terça-feira (18), às 19h, no estádio dos Aflitos.

