BASQUETE Aurora Summer League inicia no Recife nesta terça-feira (6), no bairro de Santo Amaro Evento esportivo tem como objetivo aproximar o basquete das comunidades e dos atletas

O Aurora Summer League (ASL) inicia oficialmente nesta terça-feira (6), a partir das 19h30, na quadra da Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, simbolizando o início de uma parceria que se estenderá ao longo dos próximos anos.

O campeonato de basquete em destaque influenciará diretamente na comunidade por incluir a oferta de aulas gratuitas de basquete, ampliando o acesso de crianças, jovens e outros atletas ao esporte.

Esse evento reúne 14 equipes em uma competição organizada de alto nível técnico e com valores de participação planejados para aproximar o basquete da comunidade e dos atletas, reforçando o compromisso do Aurora com a democratização do esporte.

Com a realização do Aurora Summer League, o basquete pernambucano ganha um novo capítulo ao se apresentar como uma iniciativa acessível, democrática e inclusiva, voltada ao fortalecimento do esporte tanto no aspecto competitivo quanto social.

O Aurora conta com a chancela da Federação Pernambucana de Basquete (FPB), o que garante credibilidade institucional, respeito às normas da modalidade e consolida o evento como parte relevante do calendário esportivo estadual.

Além disso, o campeonato também conta com o apoio da Hebron, que disponibilizou as duas tabelas novas para a competição. Foto: Aurora Summer League (ASL) / Divulgação

Toda a tabela oficial da competição — com datas, horários e confrontos — está disponível no Instagram do Aurora, pelo perfil, que também concentra as principais informações, bastidores e cobertura do campeonato.

O Aurora Summer League se apresenta como um projeto esportivo e social, comprometido com o desenvolvimento do basquete, a formação cidadã e a construção de um legado duradouro para Pernambuco.

Serviço

Evento: Aurora Summer League

Data: Terça-feira, 6 de janeiro

Horário: 19h30

Local: Quadra da ETE Ginásio Pernambucano - Av. Cruz Cabugá, Santo Amaro - Recife/PE

Organizador: João Paulo

Contato: (81) 99771-0592 | @aurora_basketball

