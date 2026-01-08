A- A+

BASQUETE PERNAMBUCANO Aurora Summer League chega à sexta edição e reforça movimento de fortalecimento do basquete Campeonato de basquete pernambucano teve sua abertura marcada pelo embate entre o Aurora Basketball e o Clube CDOlindense

Teve início na noite da última terça-feira (6) o Aurora Summer League (ASL), na quadra da Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, localizada na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, na área central do Recife.

A competição começou com o Aurora Basketball, equipe da casa, enfrentando o Clube Desportivo Olindense (CDOlindense), representante do município de Olinda.

No primeiro tempo, o Aurora conseguiu grande vantagem no placar, com 32 pontos de diferença, e fechou a metade do jogo em 54 a 22.

Izaak Taula, jogador neozelandês e camisa 1 do Aurora, foi um dos destaques do segundo tempo, somando 11 pontos. Aos 22 anos, o atleta chegou ao Recife há uma semana e veio ao Brasil como missionário da Igreja Presbiteriana de Aldeia, em Camaragibe.

“A primeira diferença que senti durante o jogo foi o piso da quadra. Na Nova Zelândia, as quadras costumam ser menos escorregadias por serem feitas totalmente de madeira. Além disso, lá os jogos têm mais cestas de três pontos, enquanto aqui a dinâmica é muito mais física, com maior número de faltas”, destacou ao comentar as diferenças entre o basquete de Pernambuco e o de seu país.

No final, o time da casa venceu por 99 a 41, sobressaindo-se nas marcações e com uma defesa muito bem executada.

Cestinha da partida

Na abertura do campeonato, o cestinha da disputa foi Tiago Santana, camisa 88 do Aurora Basketball, que marcou um total de 18 pontos.

"Tem muita gente que faz basquete de verdade aqui no estado, e o incentivo, tanto do setor público quanto do privado, é fundamental para fortalecer o esporte. Quanto mais você possibilita o acesso e as oportunidades para que outras pessoas conheçam e pratiquem o esporte, mais ele cresce e atinge todo mundo", comentou.

Tiago Santana, o cestinha da partida, é morador do bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. Foto: John Willian de Santana / Folha de Pernambuco

A estreia da sexta edição do campeonato representa o início de uma parceria que se estenderá ao longo dos próximos anos.

"Organizar o campeonato é um desafio, principalmente porque existe uma grande expectativa das equipes para participar. Esta já é a nossa sexta edição, onde estamos mobilizando muito o basquete pernambucano, fazendo tudo com muito carinho e muito empenho. A competição faz parte do ciclo da pré-temporada, o que faz com que as equipes se entrosem, treinem e se animem para os jogos que virão ao longo do ano", ressaltou João Paulo, organizador do evento.

Tabela

A tabela oficial da competição, com as datas, horários e jogos, está disponível no perfil oficial do Instragram da Aurora, que também concentra as principais informações, bastidores e cobertura do campeonato.

