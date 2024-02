Ausência contra o Itabaiana por conta de paternidade, Thyere deve voltar ao Sport contra o Porto

A- A+

Referência dentro do elenco do Sport, Rafael Thyere não participou da vitória rubro-negra sobre o Itabaiana, na última quarta-feira (14), pela Copa do Nordeste. A ausência do capitão, inclusive do banco de reservas, chamou a atenção da torcida. Contudo, foi por um fato nobre: a paternidade, conforme explicou o técnico Mariano Soso.

O treinador, inclusive, lembrou que Thyere é um dos jogadores com mais minutos jogados nesta temporada pelo Sport. Das dez partidas disputadas pelo Leão em 2024, o zagueiro esteve presente em sete.

"Rafa era o primeiro jogador a querer estar presente neste jogo. É o nosso jogador com a maior minutagem. Mas Rafa foi pai em um tempo não esperado, de forma antecipada, isso gera um certo estresse", explicou o treinador argentino.

Ainda segundo Soso, apesar da ausência de Rafael Thyere, "a equipe encontrou respostas independentemente de quem jogou" contra o Itabaiana. Na oportunidade, Alisson Cassiano foi o escolhido para fazer dupla com Luciano Castán no miolo de zaga.

Agora, porém, a expectativa é que Rafael Thyere esteja de volta ao time já neste final de semana. No sábado (17), o Leão tem compromisso marcado diante do Porto, às 16h30, na Arena de Pernambuco, pela oitava rodada do Estadual. O Sport lidera a competição com 18 pontos.

