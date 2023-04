A- A+

futebol Ausência da camisa 24 no time do São Paulo gera críticas ao clube tricolor Todo o elenco principal do tricolor foi inscrito, inclusive o atacante Pedrinho, afastado desde que uma denúncia de agressão a uma ex-namorada veio à tona

A ausência de um jogador utilizando a camisa de número 24 no elenco do São Paulo gerou críticas na web, após o tricolor anunciar a lista de inscritos para a disputa da Conmebol Sul-Americana de 2023. Todo o elenco principal do São Paulo foi inscrito, inclusive o atacante Pedrinho, afastado desde que uma denúncia de agressão a uma ex-namorada veio à tona, e jogadores lesionados e que só devem retornar no segundo semestre.

Como a Conmebol não tem regras sobre a disposição da numeração, fica por conta de cada federação definir a distribuição das camisas. No Brasil, o número 24 é associado de maneira pejorativa à homossexualidade.

No Twitter, internautas se manifestaram depois do anúncio do clube tricolor que preencheu 48 das 50 vagas disponíveis.

"Usar a camisa 24 não pode, mas inscrever um atleta acusado de agredir a namorada sim.", escreveu um internauta.

"Deixa ver se eu entendi, ter um jogador acusado de agressão contra a mulher não é problema pra imagem do clube, mas usar o número 24 é muito complicado, é isso?", questionou outro torcedor.

"Acusado de agredir a parceira: Camisa 24: Depois vem falar que é da diversidade", acrescentou outro internauta.

"Não tem o número 24. Mas tem o Pedrinho. Vamos fazer um post bonitinho depois contra homofobia e violência contra a mulher que fica tudo certo.", apontou uma seguidora.

Já em outros clubes rivais ao São Paulo, a camisa de número 24 foi selecionada. No Santos, Cadu vestirá a camisa pela Sul-Americana. Inscritos pela Conmebol Libertadores, o Corinthians divulgou o meio-campo Cantillo; e no Palmeiras foi anunciado o jogador Natan para usar a camisa 24.

O número 24 é associado diretamente aos gays por remeter ao animal veado no Jogo do Bicho, no Brasil.

