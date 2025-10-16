A- A+

Futebol Ausência de Zé Lucas pode reabrir espaço para Sérgio Oliveira no Sport Prata da casa do Leão desfalcará o clube nos próximos dias por conta da disputa da Copa do Mundo sub-17; português pode ser opção no meio-campo rubro-negro

Na próxima segunda-feira (20), os 21 atletas convocados pela seleção brasileira sub-17 para a Copa do Mundo da categoria se reapresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Um deles é o meia Zé Lucas, do Sport. Com isso, o jogador desfalcará o Leão a partir da semana que vem, correndo o risco de retornar ao clube apenas em dezembro. Cenário que pode abrir espaço para o regresso de um antigo titular.





Oportunidade

Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo, o meia Sérgio Oliveira pode ser uma opção para substituir o prata da casa do Sport. O jogador entrou no decorrer da partida contra o Ceará e foi elogiado pelo técnico Daniel Paulista.

“Ele é um atleta importante, que vem ganhando minutos para evoluir em virtude da volta após lesão grave. Fez (contra o Ceará) sua melhor participação desde que estou aqui no comando. Ele teve oportunidades no início, mas era um Sport que passava por muitas mudanças e isso pode ter comprometido o rendimento dele. É um atleta que contamos. A saída de Zé Lucas pode ser uma oportunidade para Sérgio e para todos os atletas que jogam no meio-campo”, disse o treinador.



Lacuna

Sérgio não é titular desde o dia 14 de julho, no duelo perante o Juventude, pelo Brasileirão. A missão de substituir a principal revelação do Sport em 2025 não será fácil. Daniel não escondeu que o Sport sentirá a falta do jovem de 17 anos.

“Temos de dar os parabéns a Zé Lucas por essa oportunidade de disputar um Mundial. Isso é bom para ele e para o clube. Esperamos que ele faça a melhor campanha possível. Vamos nos virar para encontrarmos um substituto. Ele é uma peça importante no nosso modelo de jogo, dando uma dinâmica de movimentação defensiva, mas também com ataque ao espaço. É uma perda significativa, mas por um bom motivo”, salientou. O prata da casa ainda pode ser utilizado no domingo (19), contra o Internacional, no Beira-Rio.

O Mundial será disputado de 3 a 27 de novembro, no Catar, com 48 equipes. O Brasil está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Ainda no assunto do meio-campo, o técnico do Sport voltou a enfatizar a importância da equipe contar também com a evolução de Lucas Lima. “Ele é um craque, um jogador de extrema lucidez em campo. Dele se espera muito, contribuindo com passes e gols. Ele tem trabalhado para evoluir, viveu períodos que dificultaram. Veio o problema no tornozelo, depois na lombar, outro novamente muscular e isso retardou (evolução). Acredito que com a sequência de jogos ele pode contribuir mais com a equipe”, finalizou.

