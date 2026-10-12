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Ausência na final da Série C faz Santa deixar de faturar cifras milionárias

Tricolor perdeu para o Botafogo-PB, no Almeidão, pela última rodada do quadrangular final da competição, e deixou a liderança da chave

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Santa poderia ter mais um jogo na Arena caso estivesse na final da Série CSanta poderia ter mais um jogo na Arena caso estivesse na final da Série C - Foto: Paulo Paiva/FPF

O principal objetivo do Santa Cruz na temporada era o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e a meta foi alcançada com uma rodada de antecedência, com um empate em 1x1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco, pelo quadrangular final.  Mas os tricolores poderiam ter encerrado o ano disputando também a final da Série C. Além da possibilidade de conquistar o título, a decisão representaria uma oportunidade de aumentar a arrecadação do clube

O Santa liderava o Grupo B, com 11 pontos, e precisava apenas de um empate no fim de semana passado, contra o Botafogo-PB, no Almeidão, para seguir no topo e passar para a final. A Cobra Coral, porém, perdeu por 1x0 e caiu para o segundo lugar, já que o então vice-líder Maringá bateu o Floresta por 2x0, no Willie Davids, e ultrapassou o time pernambucano no saldo de gols. Os paranaenses disputarão o título da Série C com o primeiro colocado do Grupo C, a Ferroviária.

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Perdas

Caso o Santa tivesse terminado em primeiro, o clube garantiria mais um jogo em casa. Na partida anterior na Arena de Pernambuco, no confronto que garantiu o acesso, o clube faturou mais de R$ 2 milhões de renda com os 45.500 torcedores que marcaram presença em São Lourenço da Mata. Ou seja, o Tricolor poderia receber quantia semelhante se colocasse o mesmo público na decisão.

O Santa também poderia ter acesso a mais R$ 1,5 milhão caso disputasse a final e conquistasse o título da Série C. Isso porque o valor acima representaria a quantia paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) às equipes que iniciarão a Copa do Brasil de 2027 na terceira fase - feito que será herdado por Ferroviária ou Maringá. 

Além dos valores milionários, o Santa também desperdiçou a oportunidade de voltar a levantar um troféu. O clube não é campeão desde 2016, ano em que faturou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. De lá para cá, o Tricolor ficou com o vice-campeonato no Estadual de 2020, caindo para o Salgueiro, e na Série D de 2025, perdendo para o Barra.

Decisão

As finais da Série C acontecerão nos dias 17 e 24 de outubro. O confronto da ida entre Maringá e Ferroviária será no Willie Davids. A volta ocorrerá na Fonte Luminosa. Além da dupla e do Santa Cruz, o outro clube que garantiu lugar na Série B de 2027 foi a Inter de Limeira.

A Ferroviária foi vice-campeã da Série C em 1994, enquanto o Maringá disputará a primeira final nacional. Caso haja empate no placar agregado, o campeão será definido nas penalidades.

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