Copa do Nordeste Ausente em fases anteriores, Sport x ABC terá a presença do VAR pela semifinal da Copa do Nordeste Regulamento da competição prevê que ferramenta poderia ser utilizada a partir do entendimento dos clubes

A CBF confirmou nesta segunda-feira (27) as escalações dos árbitros para as semifinais da Copa do Nordeste, confrontos que acontecem na próxima quarta-feira (29). O fato novo ficou para a presença do VAR, que até a fase passada não contou com o assistente de vídeo. O regulamento da Lampions prevê que a ferramenta seja implantada em todas ou apenas em algumas partidas e sempre que possível.

Art.37 – Os Clubes participantes da COPA concordam que a CBF poderá fazer uso da tecnologia

do VAR como suporte ao Árbitro, nos termos estabelecidos no protocolo aprovado pelo IFAB –

The International Football Association Board (VAR Handbook). Os Clubes aceitam que a

tecnologia poderá ser utilizada em todas ou algumas partidas da COPA, sempre que possível, e

concordam que eventual impedimento total ou parcial no uso da tecnologia durante uma

partida, bem como qualquer falha ou desconformidade na operação do VAR, não constituirão

base para pedido de anulação da partida correspondente, nem servirão como fundamento para

qualquer pleito de natureza indenizatória.

Dessa forma, para a partida entre Sport x ABC na Ilha do Retiro, eliminatória em jogo único, o trio de arbitragem será de Alagoas, de onde vem também o árbitro responsável pelo VAR.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente: Brigida Cirilo Ferreira – FIFA (AL)

Assistente: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Quarto Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

