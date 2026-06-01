Austrália anuncia a convocação para a Copa do Mundo e tem como trunfo o goleiro Maty Ryan
O técnico Tony Popovic divulgou a lista dos 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. Pare este torneio de seleções, o destaque da lista está no gol: Maty Ryan, ex-Arsenal, terá a missão de comandar a sua equipe dentro de campo.
Com passagem pelo futebol inglês e Italiano (defendeu o Arsenal e a Roma), o jogador de 34 anos atualmente está no Levante, da Espanha, e vai tentar usar a sua experiência para ajudar a equipe nacional na etapa de classificação.
O técnico Tony Popovic sabe que a sua equipe entra como a zebra do grupo D, mas espera mostrar um futebol aguerrido e solidário para fazer frente aos seus três adversários na Copa do Mundo.
A participação dos australianos na competição começa no dia 14 de junho, contra a Turquia, em Vancouver Place. Na segunda rodada, a equipe da Oceania terá uma pedreira pela frente: a seleção dos Estados Unidos, uma das anfitriãs do torneio. O jogo será realizado em Seattle Field, no dia 19.
O último compromisso vai ser contra a seleção paraguaia, em partida que encerra esta etapa do torneio de seleções. O confronto está programado para acontecer em Santa Clara, no dia 25.
Confira os convocados da Austrália para a Copa do Mundo
Goleiros: Patrick Beach (Melbourne City-AUS), Paul Izzo (Randers-DIN) e Maty Ryan (Levante-ESP).
Defensores: Aziz Behich (Melbourne City-AUS), Jordan Bos (Feyenoord-HOL), Cameron Burgess (Swansea City-GAL), Alessandro Circati (Parma-ITA), Milos Degenek (APOEL-CIP), Jason Geria (Albirex Niigata-JAP), Lucas Herrington (Colorado Rapids-EUA), Jacob Italiano (GAK-AUT), Harry Souttar (Leicester City-ING) e Kai Trewin (New York City FC-EUA).
Meio-campistas: Cameron Devlin (Heart of Midlothian-ESC), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo-HOL), Jackson Irvine (FC St. Pauli-ALE), Connor Metcalfe (FC St. Pauli-ALE), Paul Okon-Engstler (Sydney FC-AUS) e Aiden O'Neill (New York City FC-EUA).
Atacantes: Nestory Irankunda (Watford-ING), Mathew Leckie (Melbourne City-AUS), Awer Mabil (Castellón-ESP), Mohamed Touré (Norwich City-ING), Nishan Velupillay (Melbourne Victory-AUS), Cristian Volpato (Sassuolo-ITA) e Tete Yengi (Machida Zelvia-JAP).