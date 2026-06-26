Austrália empata e fica com o 2º lugar do Grupo D; Paraguai, em 3º, sonha com vaga no mata

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Austrália e Paraguai empataram sem gols, nesta sexta-feira, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. O resultado deixou os australianos na segunda colocação, classificados para a segunda fase da competição, enquanto os paraguaios, em terceiro, ficam na expectativa de ter a chance de chegar ao mata-mata. O líder da chave foi os Estados Unidos.





Os australianos terminaram em segundo com os mesmos quatro pontos dos paraguaios, mas tiveram melhor saldo de gols: 0 contra -2. Os paraguaios esperam pelo final da primeira fase para saber se ficam entre os oito melhores terceiros colocados para alcançar a fase de 16 avos.



Os primeiro 15 minutos foram todos da Austrália, que com troca rápida de passes chegou com constância na área paraguaia. Mas foram poucos os momentos de perigo. Irvine, aos quatro minutos, obrigou Gill a fazer boa defesa.



A seleção australiana concentrou as jogadas pela direita, onde o canhoto Volpato mostrou habilidade para passar pela marcação e levar a bola até a linha de fundo. Ele teve a parceria de Irankunda na formação das jogadas.



Outra opção de ataque da seleção australiana foi a presença do zagueiro grandalhão Souttar, que chegou receber a marcação de quatro defensores paraguaios em um escanteio.



Aos 15 minutos, o Paraguai tentou ficar mais com a bola, com a intenção de cadenciar mais o jogo, mas a Austrália impediu com uma marcação agressiva no meio de campo.



A bola foi muito disputada em todas as jogadas, mas a disputa ficou entre as intermediárias. Só aos 35 minutos, Bos arriscou de longe para nova defesa de Gill.

Lance de Austrália x Paraguai. Foto: Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



O primeiro tempo terminou como começou. Com as duas equipes se dedicando muito na marcação, mas sem muita inspiração para criar jogadas de perigo. A exceção foi Volpato, que voltou a incomodar Gill nos acréscimos.



O Paraguai voltou com Mauricio, do Palmeiras, e com uma postura diferente. Em quatro minutos, foram três chutes a gol e uma marcação mais agressiva na saída de bola equipe australiana, que sentiu a mudança de postura do adversário e quase não conseguiu sair de seu campo. Pareceu cair um pouco na condição física.



Quem manteve o ritmo forte o tempo todo foi o atacante Irankunda, que lutou sozinho diante da zaga paraguaia. Muito forte e veloz, o jogador criou jogadas, mas não teve qualidade técnica para concluí-las.



O jogo ficou muito truncado e o Paraguai, que precisava da vitória para ficar em segundo, só conseguiu assustar o goleiro Beach, aos 36 minutos. A resposta da Austrália foi rápida com Bos. O canhoto voltou a se destacar aos 45 minutos em jogada individual.



Mas a melhor oportunidade foi para o Paraguai, com Mauricio, mas o palmeirense bateu fraco para defesa de Beach. E foi só.



FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 0 X 0 AUSTRÁLIA

PARAGUAI - Gill; Velazquez, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete (Canale) e Maidana (Mauricio); Cubas, Galarza (Junior Alonso) e Diego Gomez (Bobadilla); Enciso e Avalos (Arce). Técnico: Gustavo Alfaro.

AUSTRÁLIA - Beach; Circati, Bos, Behich, Souttar e Herrigton; Metcalfe, O’Neill e Irvine (Okon-Engstler); Irankunda (Yeng) e Volpato (Hrustic). Técnico: Tony Popovic.

CARTÕES AMARELOS - Irvine e Diego Gomez.

ÁRBITRO - Clément Turpin (FRA).

PÚBLICO - 68.827 torcedores.

LOCAL - Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA).

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